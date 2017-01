PD-L Constanţa a obţinut, oficial, conducerea Sanatoriului Techirghiol

Potrivit ordinului semnat de ministrul Sănătății,

PD-L Constanța a obținut, oficial, conducerea Sanatoriului Techirghiol

După mai bine de trei luni de tensiuni, tergiversări și amânări, democrat-liberalii constănțeni și-au pus omul la conducerea Sanatoriului Balnear de Recuperare Techirghiol. Concret, potrivit atât declarațiilor lui Mircea Banias, liderul PD-L Constanța, cât și celor ale lui Indiran Logofătu, ministrul Sănătății, social-democratul Ion Bazac, a semnat, marți, ordinul de numire în funcția de manager interimar al Sanatoriului, al lui Indiran Logofătu. Ea a fost nominalizată de Organi-zația Județeană a PD-L Constanța pentru preluarea acestei funcții de conducere imediat după semnarea, la nivel județean, a protocolului dintre cele două partide de guvernământ, PD-L și PSD. Și cum așteptarea de câteva luni și-a spus cuvântul, Logofătu și-a preluat fotoliul de la șefia Sanatoriului încă din ziua în care i-a parvenit ordinul, adică de marți. Conform explicațiilor sale, democrat-liberala a participat, în aceste zile, la o serie de ședințe la care a luat parte și echipa de conducere a sanatoriului, evenimentele având un caracter de informare. „Trebuie să iau la cunoștință cum anume preiau această instituție, care sunt toate atribuțiile și activitățile care îmi revin, dar și care este patrimoniul sanatoriului”, a declarat Indiran Logofătu. În ceea ce privește prioritățile pe care le are în calitate de manager interimar al unității sanitare, pedelista a menționat că acestea vor fi anunțate în viitorul foarte apropiat, dar abia ulterior clarificărilor care vor avea loc după discuțiile cu directorii din cadrul instituției. Cât privește perioada destul de mare în care șefia sanatoriului Techirghiol a constituit un motiv de controversă între conducerile și echipele de negociere ale pedeliștilor și pesediștilor constănțeni, în sensul în care fiecare dintre cele două partide susținea că postul de manager îi revine, Logofătu a ținut să preci-zeze: „E drept că a durat mai mult decât mă așteptam, dar era clar că, așa cum s-a discutat inițial, sanatoriile trebuiau să revină, conform înțelegerii, PD-L- ului. Sincer, am fost surprinsă că situația asta a creat probleme”. Indiran Logofătu a fost, până pe 7 mai, președintele Organizației Locale a PD-L Techirghiol atunci când, în urma unei ședințe a Biroului Permanent Județean, șefia orga-nizației a fost preluată, în regim de interimat, de Florian Constandin. Chiar și așa, însă, Organizația PD-L Constanța a sprijinit, în continuare, nomi-nalizarea sa pentru șefia sanatoriului. Obținerea conducerii unității sanitare reprezintă, după un lung șir de discuții și disensiuni în cadrul protocolului PD-L - PSD Constanța, o primă victorie a democrat-liberalilor tomitani. Fostul manager al Sanatoriului Balnear de Recuperare Techirghiol, liberalul Septimiu Bourceanu, a demisionat de la conducerea instituției la sfârșitul lunii martie a acestui an. La fel de recent a primit ordinul de numire și democrat-liberalul Romu-lus Mincă. El a fost nominalizat de PD-L pentru conducerea AJOFM Constanța. Nu în ultimul rând, începând de ieri, Florian Constantin, președintele Organizației Municipale, și-a preluat postul de director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă.