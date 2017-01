Paul Foleanu: „Protocolul PSD - PD-L nu funcţionează la Mangalia“

Paul Foleanu: „Protocolul PSD - PD-L nu funcționează la Mangalia“

După ce ultima ședință ordinară de consiliu local din 23.12.2008 a fost suspendată din lipsă de cvorum, fiind amânat inclusiv proiectul privind numirea unui nou viceprimar al Mangaliei, partidele se pregătesc în această perioadă de o nouă rundă de negocieri. Ion Mincă pune condiții pentru a accepta funcția de viceprimar Unul dintre numele vehiculate pentru ocuparea acestui post este și cel al conservatorului Ion Mincă. „Nu am vrut și nu mi-am dorit niciodată nimic pentru mine. Am vrut întotdeauna să facem ceva pentru oraș, pentru mangalioți”, a mărturisit el. „Vreau să vă spun că nu stau în loc de funcția de viceprimar al Mangaliei”, a declarat ferm el. „Dacă se va pune din nou în discuție numirea mea, voi accepta, dar numai în anumite condiții”, a ținut să precizeze conservatorul. „Principala condiție pe care o voi pune este colaborarea. Să colaborăm și să demonstrăm că putem realiza ceva împreună, fără bisericuțe și bisericuțe”, a explicat el. „Eu unul chiar îmi doresc să se termine cu ambițiile, cu orgoliile personale, dar dacă unii consideră că pot face totul doar ei… Nu se poate să faci tu totul de unul singur”, a mai adăugat Mincă. În opinia sa, cea mai bună soluție pentru deblocarea situației de la Mangalia este apropierea dintre consilieri și primar. „Primarul are echipa lui de cinci consilieri, iar restul nu contează. Așa ceva nu se poate”, a mai remarcat el. „Nu ne bagă nimeni în seamă” Aceasta a fost reacția consilierului conservator în momentul în care a fost întrebat de proiectele pe care intenționează să le inițieze. „Ce proiecte să inițiem dacă nu ne bagă nimeni în seamă? Nu ai ce proiecte să propui dacă nu ai acces în Primărie, la documentele, la actele care privesc administrația locală”, a mai spus el. Mincă îl consiliază în continuare pe Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 4. În luna decem-brie, Ion Mincă a devenit consilierul personal pe probleme administrative al primarului bucureștean. „Și eu învăț de la el și el învață de la mine. E de domeniul fantasticului tot ceea ce a realizat el. Este o diferență de la cer la pământ între Sectorul 4-București și Mangalia. Pe lângă faptul că se văd transformările cu ochiul liber, se văd lucrările, lumea este mulțumită efectiv pentru că el se preocupă de problemele cetățenilor”, a povestit Mincă. Pe de altă parte, conservatorul nu renunță la Mangalia. „Pentru nimic în lume nu m-aș putea stabili în București. Orice mi s-ar putea oferi și nu aș putea rămâne în București. Sunt de peste 30 de ani în Mangalia, aici am familia și îmi este bine așa. Pot veni foarte bine în București de la Mangalia”, a lămurit lucrurile el. PSD nu dă nici un semnal „Până în prezent, nu avem nici un semnal din partea PSD”, a susținut consilierul democrat-liberal Paul Foleanu. „Nu am avut nici un fel de discuții cu PSD, deși avem un protocol de colaborare la nivel național. Trebuie să vă spun că el nu funcționează la Mangalia, la nivel local”, a evidențiat Foleanu. El a mai spus că PD-L militează pentru „liniște și bună administrare locală”. Pentru postul de viceprimar, PD-L nu are propuneri, așteptând să intre la negocieri cu celelalte formațiuni politice în zilele următoare. „Dacă toată lumea este de acord pentru Ion Mincă, atunci îl vom susține și noi”, a încheiat Foleanu. Sorin Andrei, propunerea liberalilor Consilierul liberal Sorin Andrei a arătat că, cel mai probabil săptămâna viitoare, va avea loc o nouă ședință ordinară, taxele locale pentru anul 2009 așteptând să fie aprobate. În plus, consilierii trebuie să clarifice și soarta viceprimarului. Potrivit liberalului, PNL Mangalia îl susține pentru această poziție. „Subiectul este încă unul deschis”, a afirmat Sorin Andrei. „Am stabilit în Biroul Local care este propunerea partidului, dar trebuie să purtăm negocieri cu principalele forțe: PSD și PD-L”, a lămurit el. „În funcție de discuțiile cu celelalte partide, inclusiv cu PC-ul, vom avea în mod cert un nume pentru viceprimar”, a concluzionat el.