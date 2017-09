Patru victime, după ce o mașină a intrat în mulțime!

2

Wallonia și Vlanderen

Cele mai multe antentat ,crime ,violuri , pedofelie, mafie ,se află pe teritoriu wallonia dar antentatele din 2013 an st-limbert Liege a fost o răzbunare pentru condamnare de tribunalul federal Liege atacatorii de ocupau cu trafic de droguri locuiau an Liege comuna Latin aproape de crisne cu 6 km de Tongere partea Limburg .Atacatori au pus bombe la stații de autobuz de Lijn și Tec tragedia mare a avut pe partea cu de Lijn zona Limburg dar tot pe partea asta mergeau autobuzele TEC Wallonia spre mail,Boston , antreti,etc .și de Lijn Tongeren via Limburg .multe persoane au murit deci eu plecasem cu 2 de la eveniment anti teroriști Liege ,Tongeren la ora 15:36 aveam autobuz Tongeren Liege cu 10 minute am fost contactat telefonic de un fost coleg de sc.din România că la Liege să plasat bombe am ajuns după 37 minute dar nea lăsat la intrare st -limbert politie peste tot și Masmedia mai aveam un autobuz de luoat Tec spre seirang 45 minute lumea era speriată și controale an autobuze după 4 zile a avut an st-limbert iarăși o tragedie la 2 magazine plasare gaze la cromogene deci eram acolo făcând piața polițiști alergau și trăgeau cu pistolul polițaii civil cu banderola de poliție ne făcea cu semn să ne andrepti an jos , disperat sunam pe prieteni și părinți că an Liege a avut antentate locuiesc de 3 ani , an 2017 Liege este pustiu ,barurile dau faliment unu după altul ,somajul e an creștere ,iar chiriile sunt an scădere ,și azili sunt dispuși să plece din cauza socialului .an bresur locuiesc Romii cetățeni Românii singuri care merg pe drumurile din Liege de antreabal ba chiar și eu dece Liege la ori ce colt și an magazine de dă de-a bonjour și respect pentru belgienii Wallonii că mai au putere de a zâmbi , Wallonia este o minune cu frumusețe de natura și distracție și drumuri cafenele vechi ,recunosc din 2009 și până 2015 Wallonia e tristă din cauza crizei ,an urma cu câți va ani flamanzi vineau că turiști Wallonia dece atracție turistică și lume politicoasă cu respect pentru Wallonia și o amintire .