Patru morţi şi cinci răniţi după ce un tren a deraiat în Grecia

Patru morți și cinci răniți după ce un tren a deraiat în Grecia

Ştire online publicată Duminică, 14 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tren intercity a deraiat in nordul Greciei, patru pasageri au murit, iar alti cinci au fost grav raniti, inclusiv conductorul, a anuntat duminica, intr-un comunicat, compania feroviara de stat, potrivit Associated Press, citata de News.ro.Trenul, la bordul caruia se aflau 70 de pasageri, care efectua o legatura intre Atena si Salonic, a iesit in noaptea de sambata spre duminica de pe sine si a intrat intr-o casa din satul Adendro, la 40 de kilometri vest de Salonic."Stateam pe veranda. Am vazut o lumina puternica si am auzit o explozie teribila", a declarat pentru AP Giorgos Mylonas, in varsta de 78 de ani."Apoi am vazut trenul intrand intr-o casa (din apropiere) si i-am auzit pe cei doi albanezi care locuiesc acolo strigand dupa ajutor", a adaugat el.Unul dintre locuitorii casei cu trei niveluri a declarat ca el si prietenul sau au sarit de la balcon.Locomotiva trenului a trecut prin casa, al carei parter este spatiu de depozitare. Casa acum este in pericol de prabusire.Un oficial local, Mavroudis Mintsioudis, a declarat ca "intreaga casa se sprijina acum pe tren, ceea ce arata cat de puternic a fost impactul".Salvatori, numeroase vehicule de pompieri si ambulante se aflau la fata locului. Pompierii au adus un caine special dresat pentru a cauta intre daramaturi.