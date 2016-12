Patru militante Femen s-au dezbrăcat în timp ce Papa rostea rugăciunea Angelus

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Patru militante ale mișcării Femen, în favoarea drepturilor femeilor și homosexualilor, s-au dezbrăcat în piața San Pietro din Roma, duminică, în timp ce Papa rostea rugăciunea Angelus, înainte de a fi reținute.Cele patru femei s-au plasat în apropierea Pomului de Crăciun în piața din fața bazilicii San Pietro. Imediat ce Papa a apărut la fereastră pentru Angelus, ele s-au dezbrăcat în câteva secunde. Militantele aveau scrise pe corp cuvintele "In gay we trust", o aluzie la "In god we trust" (deviza oficială a Statelor Unite).Acțiunea a durat doar câteva minute, iar ele au fost reținute imediat.Mișcarea Femen este cunoscută din 2010 pentru acțiunile "topless" ale membrelor sale în Rusia, Ucraina sau chiar Londra. În septembrie, ele au instalat la Paris "primul centru de formare" pentru "noul feminism". Ele militează pentru democrație și împotriva corupției.O manifestație de amploare împotriva proiectului Guvernului socialist francez de legalizare a căsătoriilor între persoane de același sex are loc duminică la Paris, la apelul unui colectiv susținut de Biserica Catolică și de opoziția de dreapta.În același timp, la Roma, o organizație care se declară "independentă, apolitică și aconfesională" a făcut apel la o manifestație în cursul după-amiezii în fața Palatului Farnese, ambasada Franței în Italia, "pentru apărarea familiei naturale formate dintr-un bărbat și o femeie".