Patru interlopi constănţeni au primit mandat de arestare

Patru interlopi constănțeni au primit mandat de arestare

Judecătoria Constanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată în cazul celor patru membri ai lumii interlope constănțene: Stila Sarafu, Florin Sîrbu, Lucian Angel Straton și Lucian Călimărea. Instanța a emis pe numele celor patru mandate de arestare pe o perioadă de 29 de zile până la data de 26 septembrie și a respins cererile de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea și a măsurii obligării de a nu părăsi țara ca nefondate. Decizia a fost atacată, în recurs, dosarul urmând a fi trimis la Tribunalul Constanța. Indivizii fac parte din lumea interlopă a Constanței și sunt cercetați pentru implicarea în răfuielile de la Delfinariu și de la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud. Potrivit prim procurorului Gigi Valentin Ștefan, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cele două incidente au fost provocate de cei patru bărbați, care sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și vătămare corporală gravă. Scandalul a început în noaptea de 15 spre 16 august, când polițiștii de la Secția 1 au fost chemați la un scandal ce avusese loc în zona Delfinariu. La fața locului au fost găsiți mai mulți indivizi, printre care și Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, (fratele lui Cristian Marian Gheorghiu - zis „Cristel”), toți din Constanța. Polițiștii au constatat că Gabriel Sebastian Gheorghiu se afla sub influența băuturilor alcoolice și prezenta multiple urme de violență la nivelul feței și a picioarelor. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că, în noaptea respectivă, în jurul orei 4,30, Gabriel Sebastian Gheorghiu se deplasa cu un autoturism și, în apropierea intersecției dintre bulevardele Mamaia și Soveja, a fost blocat din față de un autoturism Audi A6, condus de Ionuț Vanghelici, de 29 de ani, din Constanța, iar din spate de un altul, marca Range Rover, de culoare neagră, din care a coborât un alt cunoscut al scandalurilor interlope, Stila Sarafu, de 25 de ani, din Constanța, însoțit de alte două persoane. Acesta l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței pe fratele lui „Cristel“ și cu un corp dur în tibia piciorului, după care a plecat. Numai că o nouă „confruntare“ a celor două bande interlope nu se putea termina astfel. Era de la sine înțeles că urma un alt dosar penal, pe lângă cele aflate în curs de cercetare judecătorească, ce avea să cântărească și să fie folosit drept „argument“ de apărarea lui „Cristel“. Prin urmare, s-a încercat o „negociere“, care, din păcate, s-a soldat cu alte violențe. Confruntarea s-a mutat la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde abia fusese internat Gabriel Sebastian Gheorghiu, ca urmare a rănilor suferite după confruntarea de la Delfinariu. De altfel, el are nevoie de 120 de zile de îngrijiri medicale. De această dată, Aurel Daniel Gurgu, de 30 de ani, din Constanța, care se afla în vizită la fratele lui „Cristel“, a fost tăiat cu un cuțit în zona feței de Florin Sârbu, de 30 de ani, care era însoțit de o altă față binecunoscută polițiștilor, procurorilor și judecătorilor din Constanța, Lucian Călimărea. Aurel Daniel Gurgu a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a și fost internat. Lucian Călimărea este cercetat și într-un alt dosar ce se află pe rolul Tribunalului Constanța, ce are în vedere infracțiuni de tentativă de omor, loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. În acest caz este vorba tot de grupările rivale „Spaniolu” și „Frații”, care s-au constituit, potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2005, și care s-au „ciocnit“ violent de nenumărate ori, au distrus sau incendiat localuri și mașini, lăsând în urma lor victime grav rănite.