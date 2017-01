Patronul refuză să-i dea carnetul de muncă şi nota de lichidare

Sub pretextul că are o datorie către firma la care a lucrat

Patronul refuză să-i dea carnetul de muncă și nota de lichidare

Carnetul de muncă este un document personal în care se reflectă viața activă a titularului, sursa care generează drepturi obiective prin care salariatul este protejat și asistat social. El conține date exacte consemnate de pe documentele originale cu privire la starea civilă și matrimonială, pregătirea școlară și profesională, perioadele de activitate, vechimea în funcție, meserie și specialitatea, vechimea totală, timpul lucrat în condiții normale, deosebite sau speciale, salariul aferent diferitelor etape de activitate, indemnizații, salarii de merit, compensații, diferite sporuri permanente care intră în baza de calcul pentru drepturile de pensie, precum și modificări intervenite în raportul de muncă, stipulate în contractul de asigurare, starea de disciplină sau indisciplină a titularului etc. “De supărare că mi-am găsit un job mult mai bine plătit la altă firmă, patronul la care am lucrat șapte ani și două luni refuză să-mi dea cartea de muncă. La început, m-a luat cu frumușelul și m-a rugat să mă mai gândesc, că o să-mi mai dea ceva la salariu. Dar a uitat cât m-am milogit de el pentru o leafă mai bună în ultimii trei ani! Deși mi-am depus demisia și a trecut și perioada de preaviz, se face că plouă. Mai nou, mi-a inventat o datorie mai veche către firmă, de care nu am avut habar până acum, nu îmi mai răspunde la telefon, iar în sediul firmei portarul nu mă lasă să mai intru. Nu știu cum să procedez să-mi recuperez cartea de muncă fără a-i face prea mult rău, căci am mâncat, totuși, o pâine bunicică de la firma lui. Vă rog să mă ajutați să ies din această încurcătură ca să mă reangajez, că eu acolo nu mă mai întorc. Cu mii de mulțumiri” - V. Dobre, din Constanța. Carnetul de muncă se înmânează personal titularului Potrivit legii, carnetul de muncă se păstrează la unitate atâta timp cât titularul este încadrat în muncă. În momentul în care activitatea acestuia încetează sau în caz de transferare, carnetul de muncă se înmânează titularului, completat cu toate înscrierile la zi. Potrivit legii, oricând după încetarea activității, salariatul poate cere eliberarea acestui document, dar numai după expirarea termenului legal de înscriere a modificării intervenite, respectiv 15 zile de la data producerii acesteia. Reținerea carnetului de muncă - penalizată de lege Deși legislația este clară, există o practică, încă destul de frecventă, a unor angajatori ca, sub diverse pretexte, să refuze eliberarea carnetului de muncă foștilor angajați. Or, acest lucru este ilegal, iar persoanele vinovate răspund contravențional, civil sau penal, după caz. Pe de altă parte, persoana vătămată are dreptul la despăgubiri. Competent să judece astfel de litigii este tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea care a luat măsura respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Consilierul juridic Carmen Dumitru vă atrage, însă, atenția că dovada imposibilității de reîncadrare a persoanei căreia i se reține ilegal carnetul de muncă se face cu o cerere înregistrată la o altă societate angajatoare. Totuși, domnule Dobre, pentru că nu doriți să forțați prea tare nota, înainte de a vă plânge instanței, puteți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța să intervină în acest caz, printr-o petiție pe care s-o depuneți la registratura instituției.