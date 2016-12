Patronul hotelului „Regal“, atacat cu sabia, chiar de ziua sa de naştere

Patronul hotelului „Regal“, atacat cu sabia, chiar de ziua sa de naștere

Patronul hotelului „Regal”, din Costinești, Adrian Mazilu, nu va uita toată viața, ziua în care și-a sărbătorit împlinirea celor 35 de ani. El a fost atacat în seara zilei de duminică, în jurul orei 20, cu săbii și bâte, de doi bărbați, fără să-și explice motivul pentru care indivizii au procedat astfel. Ca să scape de atacatori, bărbatul a sărit în apa lacului din apropiere și a început să țipe cât a putut de tare, pentru a fi auzit de cineva. Atacatorii s-au speriat și au rupt-o la fugă. După ce a ieșit din apă, cel agre-sat a anunțat, imediat, oamenii legii, care au venit la fața locului. Totodată, el a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate, deoarece avea o rană la cap. În stare de șoc după cele întâmplate, Adrian Mazilu spune că nu îi cunoaște pe atacatori și, cu atât mai puțin, motivul pentru care ei au vrut să-i ia viața. „Nu am datorii la nimeni, nu am dușmani, nu-mi explic de ce cineva mi-ar dori moartea” a spus Adrian Mazilu. El a precizat că, de-abia după cele întâmplate, a făcut legătura cu faptul că, încă de la prânz, doi indivizi l-au urmărit în timp ce se afla la hotelul pe care-l conduce. „Erau doi indivizi cu o mașină Golf, cu numere de înmatriculare din Germania, care așteptau în fața hotelului. Atunci nu le-am dat importanță. De-abia acum îmi dau seama că pe mine mă urmăreau, deoarece după ce am ieșit din hotel și m-am urcat în autoturism, mi-au blocat portiera și mi-au spus că au venit să mă omoare” a declarat Adrian Mazilu, pentru „Cuget Liber”. El spune că nu-i cunoaște pe atacatori, însă le-a reținut trăsăturile. În altă ordine de idei, șeful Postului de Poliție din Costinești, subcomisar Dorel Răcaru, a declarat că, deocamdată, se fac cercetări pentru identificarea agresorilor, oamenii legii având un cerc de suspecți.