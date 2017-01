Patrimoniul municipiului Constanţa, ascuns pe site-ul primăriei

Patrimoniul municipiului Constanța, ascuns pe site-ul primăriei

În ciuda faptului că, la un moment dat, pagina web a Primăriei Constanța a fost premiată pentru transparență, informațiile care vin dinspre administrația locală stau mai degrabă sub semnul opacității. Pe 18 aprilie am înaintat Primăriei Constanța o adresă prin care, în virtutea Legii nr. 544/2001, am solicitat informații referitoare la patrimoniul municipiului Constanța în anul 2000, odată cu preluarea mandatului de primar de către Radu Mazăre, dar și informații despre patrimoniul actual. În aceeași adresă, am mai solicitat și informații referitoare la proiectele cu finanțare europeană accesate (inclusiv cele respinse) și derulate de Primăria Constanța și Consiliul Local Municipal. La acest ultim capitol, directorul de profil, Ani Merlă, ne-a informat, printr-o adresă, că se lucrează încă pentru strângerea datelor. În ceea ce privește patrimoniul municipiului Constanța, însă, răspunsul primit de la primărie a fost pe cât de prompt, pe atât de ambiguu. În jumătate de filă, directorul executiv Daniela Ramona Dospinescu ne introduce în labirintul legislativ, făcând trimitere la o lege și două hotărâri de guvern, mai menționează apoi și „Hotărârea nr. 296/2001 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Constanța modificat și completat prin HCLM nr. 483/2000\" și cam atât. Ar mai fi de adăugat că în respectiva adresă se mai face referire și la faptul că „ulterior a mai fost completat domeniul public/privat al municipiului Constanța de câte ori a fost necesar, astfel încât, de regulă, în fiecare ședință a Consiliului Local al municipiului Constanța s-au supus aprobării proiecte de hotărâre privind completarea domeniului public/privat al municipiului Constanța cu imobile (teren sau teren și construcție) care au fost iden-tificate ca fiind proprietatea municipiului Constanța, neinventariate până în momentul respectiv, procedură care se va aplica și în continuare în aplicarea legii mai sus menționate”. Primăria, inaccesibilă pentru pensionarii fără internet Concluzia reprezentanților administrației publice locale este aceea că ședințele de consiliu local sunt publice, fiecare cetățean având posibilitatea de a participa, iar hotărârile aprobate, susțin diriguitorii primăriei, pot fi consultate pe site-ul primăriei. În ceea ce ne privește, concluzia este că adresa primită este departe de a se constitui într-un răspuns la solicitarea noastră. Totodată, o invităm pe distinsa doamnă director executiv, „drd. Ind.“ Daniela Ramona Dospinescu, să își facă timp într-una din zile și să înceapă chiar domnia sa a naviga în neant, pe site-ul primăriei, în căutarea a unor informații de interes public. Ne permitem să facem o precizare și pentru primarul Radu Mazăre. Îi amintim că cei mai înfocați susținători ai domniei sale sunt pensionari, aceștia au și ei dreptul la informații și cu siguranță ei nu se numără printre utilizatorii frecvenți ai serviciilor de internet.