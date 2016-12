Patriarhul Kirill exclude orice întâlnire cu Suveranul Pontif din cauza unor conflicte nerezolvate

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill, a reiterat că o întâlnire a sa cu papa Benedict al XVI-lea nu este în prezent posibilă. 'Pentru ca o astfel de întâlnire să aibă succes se impune să fie rezolvate - dacă nu complet, cel puțin mai energic - problemele aflate în dispută', a subliniat patriarhul Kirill într-un interviu apărut luni în ziarul belgrădean Veèernje novosti.'Eu încă mai cred că pentru succesul unei astfel de întâlniri este necesar să fie soluționate - dacă nu complet, cel puțin într-o manieră mai energică - problemele în conflict', a afirmat patriarhul în interviul a cărui traducere în limba rusă a fost postată marți pe site-ul Patriarhiei Moscovei.Presa se axează pe 'aspectul senzațional al unei posibile astfel de întâlniri', a mai spus liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, subliniind că 'nu ar dori ca efectul acesteia să se reducă doar la senzațional'.'Pentru ca aceasta să fie într-adevăr utilă dezvoltării în continuare a relațiilor dintre Biserica Rusă și Sfântul Scaun, se impune ca prin eforturi comune să schimbăm radical în bine atmosfera din relațiile bilaterale prin soluționarea problemelor existente între noi', a subliniat patriarhul tuturor rușilor.Printre problemele în dispută, Kirill a evocat 'ocuparea bisericilor ortodoxe' din Ucraina de către greco-catolici. 'Am propus recent refacerea comisiei cvadripartite cu participarea Vaticanului, Patriarhiei Moscovei, Bisericii Ortodoxe Ucrainene și Bisericii Greco-Catolice din Ucraina, dar partea catolică a reacționat cu răceală la această inițiativă a noastră', a explicat patriarhul rus, indicând că, în cadrul contactelor cu Vaticanul,'Biserica rusă ridică în mod constant problema rezolvării situației legate de bisericile ortodoxe din vestul /catolic/ al Ucrainei'.'Atât Suveranul Pontif, cât și șefii congregațiilor Vaticanului își exprimă înțelegerea pentru preocuparea noastră, dar problema rămâne tot nerezolvată', a mai constatat Kirill.Încă în urmă cu un an, media ruse scriau că o întâlnire între patriarhul Rusiei și Suveranul Pontif, care ar putea rezolva multe din contradicțiile existente între cele două biserici, 'este mai reală ca niciodată'. O posibilă întâlnire între patriarhul rus și papă se întrevedea încă pe vremea defunctului patriarh rus Aleksii al II-lea. În 2007, acesta afirmase că nu are nimic împotriva unei astfel de întrevederi. Cu toate acestea, comunicarea constructivă a liderilor celor două biserici este împiedicată de unele 'contradicții insurmontabile' sub forma misionarilor catolici în Rusia, a prozelitismului romano-catolic și răspândirii uniatismului în Ucraina, comentează publicația menționată.