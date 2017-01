Patriarhat în cluburile de pensionari

Problemele politice, economice și ultimele bârfe se dezbat acum la cluburi. Trimiși de neveste la piață, bărbații mai fac un ocol lung preț de câteva ceasuri și bat la ușa căminelor lui Mazăre. E cald, pereții și jaluzelele sunt vopsite în culoarea dragostei (eehhh, ce vremuri! ), o domnișoară frumoasă îi servește cu o cafea caldă sau, după preferințe cu un ceai aromat. Să tot stai la o bârfă mică. Zarul îți face cu ochiul și ai face o tablă, iar vecinul te cheamă la o partidă de remi. Nu mai contează că o să iei o „chelfăneală” de la nevastă. Mai bine nu-i spui unde ai fost sau găsești tu o scuză când oi ajunge acasă. Lași sacoșa cu sticlele de lapte și îți cauți un partener de joc. În medie, vin pe zi la un club 200 de persoane care au au posibilitatea de a sta în intervalul orar 08:00 - 20:30. Majoritatea celor prezenți în cluburi sunt bărbați, femeile venind dimineața, în week-end sau după slujba de la biserică. Clubul Pensionarilor de la Far este deschis din iulie, anul trecut, și este o binecuvântare pentru vârstnicii care vin să-și petreacă timpul liber. Aici pensionarii au posibilitatea de a se uita la televizor, de a asculta radioul, de a se juca table, șah, remi, cărți, de a citi presa, în special sportivă, de a servi o cafea, un ceai sau o apă plată. Table, remi, cărți, distracția zilnică a pensionarilor Ilie Toma, pensionarul cu care am stat de vorbă, ne-a mărturisit că pentru el a veni la club este ca și cum s-ar duce la muncă. Doar că aici vine și se relaxează, discută, se uită la televizor, își spune oful, vorbește despre bătrânețe. Pe soție a lăsat-o acasă să facă de mâncare și să stea cu nepoții. Plasma de pe perete îi oferă posibilitatea de a se delecta cu un buletin de știri, plantele din club și culorile aprinse ale jaluzelelor verticale îl bucură și, spune el, înveselesc atmosfera din încăpere. Pavel Anastasiu vine la club zilnic și discută despre pensie și prețuri și mai puțin despre politică. Cum pensia de 600 de lei nu îi permite altfel de distracții, bărbatul își petrece zilnic mult timp în clubul de la Far. Aduce omagii după omagii edilului Constanței și știe din auzite că mama primarului îl îndrumă să aibă grijă de bătrâni: „Cine a făcut cluburile astea ține cu noi, bătrânii”. Aici persoanele de vârsta a treia leagă prietenii și ajung să fie nedespărțite, motiv pentru care își petrec între patru și opt ore pe zi la club. De multe ori renunță și la masă pentru a sta aici. Lasă la ușă toate necazurile și relele și încep partida de table. „La zar spunem că este făcut din os de femeie, că se duce la cine vrea el”, zâmbește Pavel Anastasiu. Au organizat și concursuri și seri dansante, ultima chiar de 8 Martie. Cluburi insuficiente pentru pensionarii contănțeni Vârstnicii sunt foarte încântați de cluburile din Constanța, pentru că pot veni aici pentru a se deconecta de problemele cotidiene. Sunt mulțumiți de condițiile special create pentru ei, însă au o mare problemă: sala clubului este insuficientă. „După ora 15:00 se adună și câte 120 de persoane într-un spațiu atât de mic. Nu se poate sta aici, iar locația nu-și mai atinge scopul”, se plânge George Cojocaru, în vârstă de 68 de ani. Nemulțumiți, pensionarii din club ne spun spunând că ei au înaintat deja o cerere pentru a se mări spațiul. Acesta este și unul din motivele pentru care nu-și aduc soțiile la club. „Femeilor nu li se asigură confortul, nu au condiții nici măcar pentru a bea o cafea”. Sunt ore în timpul unei zile în care așteaptă în fața clubului câte 20 de pensionari. În dicuțiile lor, bătrânii au găsit și o soluție: magazinul de piese auto Dacia să-și găsească alt sediu, că doar au bani și spațiul să fie donat clubului. „Acolo s-ar putea întâlni soțiile noatre”,ne spune George Cojocaru. Un alt pensionar este nemulțumit de faptul că cei din cartierul Coiciu vin și stau la ei: „Să le facă și lor un club în cartier. Într-un fel îi înțeleg. Unde să se ducă și ei”? Femeile nu scapă de gura bărbaților nici la club Accesul în clubul pensionarilor este permis numai persoanelor peste 55 de ani, pe baza cuponului de pensie sau al cuponului de handicap și al buletinului de identitate. Inspectorul în cadrul Direcției de Asistență Persoane Vârstnice și Nevoiașe de la Clubul Pensionarilor de la Casa de Cultură ne spune că la club vin și foarte multe cupluri pentru a servi o cafeluță, după care își continuă plimbările. Administratorul clubului de la Far ne spune că doamnele vin sâmbăta și duminica, de regulă după ce pleacă de la biserică sau în timpul săptămânii dimineața. Atunci se întâlnesc mai multe femei și stau la povești, însă nu pentru mult timp, așa cum fac bărbații. În timpul vizitei noatre la cele două cluburi am întâlnit o singură femeie la Clubul Pensionarilor de la Casa de Cultură. Elena Voinea, singura femeie pe care am întâlnit-o la club, are 56 de ani și a venit la club cu soțul pentru a servi o cafea. Singurul lor copil este plecat în Anglia, de aceea nu mai au unde să meargă. Femeia frecventează mai mult clubul de pe Hașdeu unde se întâlnește și cu alte doamne și se uită la televizor. Nu pot urmări serialele preferate pentru că le-ar sări bărbații în cap, astfel că ele se uită la știri sau la prezentări.