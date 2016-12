Partidul l-a trădat pe Duţu pentru „neicusorul, puicusorul” Ion Popescu

Ca-n Caragiale

Partidul l-a trădat pe Duțu pentru „neicusorul, puicusorul” Ion Popescu

În prag de alegeri, PD-L Constanța se află în fața unui nou scandal. Conducerea centrală a partidului a invalidat candidatura lui Stelian Duțu la șefia Consiliului Județean Constanța, indicându-l în schimb pe Ion Popescu, decanul Baroului Constanța. Decizia nu le-a picat bine nici primarilor PD-L constănțeni, o parte dintre ei amenințând că vor pleca din partid dacă Duțu nu va candida pentru președinția Consiliului Județean. Lovitură de teatru în organizația județeană a PD-L Constanța. După ce doar cu o zi înainte conducerea județeană a partidului anunța candidatura președintelui Stelian Duțu în cursa pentru șefia CJC, ieri, Biroul Permanent Național al PD-L a invalidat propunerea. Conducerea centrală nu a motivat în niciun fel retragerea sprijinului pentru Stelian Duțu, validând în schimb candidatura lui Ion Popescu, decanul Baroului Constanța. Decizia forului național al partidului este cu atât mai surprinzătoare cu cât Duțu avea girul Biroului Permanent Județean pentru a candida. În plus, liderul democrat-liberal constănțean era creditat și cu șansele cele mai mari pentru a câștiga șefia CJC, devansându-l în sondajele de opinie cu câteva procente chiar și pe actualul președinte al administrației județene, pesedistul Nicușor Constantinescu. Stelian Duțu a refuzat să comenteze în vreun fel hotărârea șefilor de la centru. Ion Popescu, onorat de hotărârea BPN În schimb, candidatul împu-ternicit de centru, Ion Popescu, s-a declarat onorat de hotărârea BPN. „Este o mare onoare și o mare responsabilitate”, a fost prima afirmație a lui Popescu. El susține că nu știa de candidatura lui Duțu, lansată duminică într-o conferință de presă, și nici nu are habar de vreun sondaj de opinie al partidului, care îl creditează cu doar 0,8 procente în intenția de vot. Primarii importanți ai PD-L amenință cu demisia Hotărârea BPN pare să fi produs un adevărat șoc și în rândul primarilor PD-L. Edilul șef din Valu lui Traian, Florin Mitroi, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că va pleca din partid dacă Duțu nu va fi lăsat să candideze pentru președinția Consiliului Județean. „Voi lua o decizie clară mâine (n.r. - azi), când voi ști exact cum stau lucrurile. Însă, dacă Biroul Permanent Județean nu îl va lăsa pe Duțu, să candideze, anunț de pe acum că voi demisiona din PD-L. Iar decizia asta nu o voi lua singur, ci împreună cu primarii din Mangalia, 23 August și Costinești. Noi plecăm. Dacă nu candidează Duțu nu mai rămânem aici”, a declarat răspicat Mitroi. Primarul din Valu spune că nu va accepta niciodată să meargă pe „o mână moartă“ într-o competiție vitală pentru destinul localităților constănțene. „Este pierdut totul. Indiferent cine va candida din PD-L Constanța, din BPJ sau din altă parte, nimeni nu ar avea șanse mai mari decât Duțu. Mulți nici nu cred că știu unde este satul Viroaga sau cine candidează la Independența”, a afirmat Mitroi. Mitroi: „Am o lună la dispoziție să duc PD-L la 15%” Primarul a anunțat deja și variantele pe care le are la dispoziție în cazul în care va pleca din PD-L. „Voi candida ca independent sau mă voi întoarce la PSD. Am destule oferte. Eu, dacă am făcut o mișcare, am făcut-o pentru localitate și nu pentru politică. Așa cum am dus PSD, în momentul în care am venit la PD, de la 80% la 11%, tot așa voi face și cu PD-L. Am o lună și jumătate la dispoziție să duc PD-L la 15%. La Valu eu sunt partidul, indiferent care este el”. Florin Mitroi a mai adăugat că a vorbit cu Stelian Duțu și că este convins că, în cazul în care decizia BPN se menține, mulți primari și o parte a conducerii județene a partidului își vor da demisia. „Am vorbit și cu Duțu. Sigur își va da demisia dacă se menține această decizie. Iar eu vă dau în scris că odată cu el vor pleca și mulți din BPJ, primari”, a concluzionat Mitroi, primarul din Valu lui Traian. Memoriu pentru susținerea lui Duțu Membrii Biroului Permanent Județean au semnat ieri seară un memoriu privind susținerea candidaturii lui Stelian Duțu la șefia Con-siliului Județean. Mai mulți primari și membri ai biroului au plecat aseară la București, unde au prezentat conducerii centrale a partidului acest memoriu de susținere. Primarul Zanfir Iorguș, unul dintre semnatari, ne-a declarat că „scrisoarea se vrea a fi un act de solidaritate față de președintele Stelian Duțu”. Cu toate acestea, Iorguș spune că nu crede în șansele de reușită ale memoriului. „Nu cred că asta e soluția. Soluția trebuie găsită de comun acord între conducerea centrală a partidului și cea județeană”, a mai declarat Zanfir Iorguș.