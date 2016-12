Partidele politice promit reformă fiscală pe pâine

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Reforma fiscală la români este un fel de Fata Morgana. Din patru în patru ani ne iese în cale, dar de fiecare dată se dovedește că a fost o dulce iluzie. Mandatul șurubului fiscal Iată, în 2005, cota unică de impozitare a veniturilor și profitului ne-a făcut să credem că Raiul a coborât pe pământ și că Dumnzeu ne-a pus mâna pe creștet. Din minunata reverie am fost treziți, prea brusc. Statul a dat cota unică cu o mână, dar a înmulțit dările și le adună cu două. A impozitat toate categoriile de venituri la 16%, a majorat accizele și numărul produselor supuse accizării, a introdus taxa de mediu, a provocat inflația impozitelor și taxelor locale. În loc să se rela-xeze cu câteva ghinturi, șurubul fiscal s-a strâns mai tare. Numărul birurilor a erupt, de nici statul nu le mai știe socoteala. Acum, iar ni se arată Fata Morgana. În plină criză economico - financiară, partidele înscrise în cursa electorală ne promit reformă fiscală pe pâine. Stânga - inflație de promisiuni PSD este cel mai generos în promisiuni și, dacă ar fi să se țină de cuvânt, statul va ajunge să dea, în loc să ia. Programul social - democraților cuprinde următoarele măsuri de „reformă fiscală”: - aplicarea a două cote diferențiate de impozitare a veniturilor din salarii: 10% pentru salariile mai mici decât salariul mediu brut pe țară, 16% pentru salariile mai mari decât salariul mediu brut pe țară; - menținerea cotei de 16% la impozitul pe profit - un program de reducere la jumătate a numărului de impozite și taxe fiscale și parafiscale - reducerea TVA la 5% pentru alimentele de bază, concomitent cu creșterea TVA la produsele de lux, la 25%; - reduceri fiscale pentru primul an de activitate profesională (100% în primele 6 luni și 50% în următoarele 6 luni); - crearea unui fond de solidaritate socială de 1% din profitul marilor companii pentru susținerea majorării pensiilor; - înființarea unui fond social pentru finanțarea programului de reabilitare termică a blocurilor; - scăderea impozitului pe dividende și creșterea impozitului pe tranzacțiile imobiliare; - un regim diferențiat de impozitare a IMM-urilor față de marile companii, prin calcularea limitei maxime de suportabilitate a taxelor și impozitelor; - taxe zero pentru fiecare angajat mai tânăr de 25 de ani; - scutiri și diminuări de impozite pentru angajatorii care încadrează tineri; - scutirea de plata impozitului a angajatorilor care încadrează studenți în regim part - time, pe durata facultății. Oferta social-democraților nu ne lămurește dacă vor fi desființate „taxa de protecție”, „taxa de barieră” și celelalte biruri care au fost introduse de administrația locală din Constanța, împotriva voinței agenților economici și populației. Dreapta - mai prudentă Reforma fiscală propusă de PNL este ceva mai cuminte și, drept urmare mai credibilă. Liberalii avansează următoarele soluții: - reducerea TVA la unele produse reglementate, în special din domeniul energetic; - reducerea cu până la 10 puncte procentuale a contribuției de asigurări sociale, cu deosebire la nivelul angajatorului; - evaluarea și reducerea treptată a parafiscalității - menținerea regimului actual, respectiv a cotei unice de 16% pentru impozitul pe venit și cel pe profit; - introducerea impozitului forfetar pentru unele activități economice; - revizuirea bazelor de impozitare în vederea eliminării excepțiilor care mai există în acest moment; - conceperea unei fiscalități specifice pentru societățile și fermele agricole care să stimuleze dezvoltarea piețelor de produse agricole; - creșterea nivelelor de deductibilitate pentru contribuțiile din venit la fondurile private de pensii și de sănătate; - Reducerea TVA la medicamente la 5%. PD - L este partidul cel mai zgârcit în promisiuni. El se angajează să mențină cota unică, să taie cel puțin 100 de biruri fiscale și parafiscale, să reducă acciza la motorină pentru lucrările agricole la pragul minim din UE, de 21 euro/tonă, să diminueze birocrația fiscală.