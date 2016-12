Parlamentarii constănţeni şi promisiunile lor

Parlamentarii constănțeni și promisiunile lor

Locțiitorul președintelui BEJ, judecător Lucian Lică, a confirmat aseară nominalizarea noilor parlamentari de Constanța: Camera Deputaților - Manuela Mitrea, Eduard Martin, Cristina Dumitrache, Matei Brătianu, Antonella Marinescu, deputați PSD-PC. PDL va fi reprezentat de Zanfir Iorguș, Maria Stavrositu și Constantin Chirilă, iar PNL de George Dragomir și Mihai Lupu. La Senat PSD - PC i-a trimis pe Alexandru Mazăre și Nicolae Moga, PDL pe Mircea Banias, iar PNL pe Puiu Hașotti. Dar iată cine sunt noii noștri parlamentari și cu ce au convins ei electoratul constănțean. Camera Deputaților Liberalul George Dragomir a ajuns acum la cel de-al doilea mandat de parlamentar, câștigând lupta din Colegiul 1 la Camera Deputaților. Membru PNL din martie 1990, Dragomir a fost vicepreședinte al Organizației Municipale PNL Constanța în perioada 2002 - 2004, din 2005 devenind președinte al Organizației Județene. Deputatul a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Al. I. Cuza Iași și a deținut, în perioada 1997-2003, funcții de conducere în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța. Pe parcursul campaniei electorale, Dragomir s-a deplasat în toate localitățile din colegiul său. El a declarat că va susține proiectele menite să încurajeze dezvoltarea agriculturii, în special a investițiilor în domeniul irigațiilor moderne pentru zona de nord-est a județului. Totodată, el și-a mai exprimat sprijinul în proiectul de înființare a unui spital modular în Năvodari care va conține o secție de urgență și una de maternitate. Actualul consilier județean, Mihai Lupu, a ieșit învingător în Colegiul 2 la Camera Deputaților. Lupu este absolvent al Academiei de Studii Economice București - profilul Management Financiar - Contabil și doctor în economie. În perioada 1996 - 2000, el a deținut funcția de consilier local din partea PNL în Consiliul Local Năvodari. În periplul său electoral prin localitățile din județ, Lupu le-a promis alegătorilor din Hârșova că are în plan un proiect privind dezvoltarea turismului, prin crearea unei stațiuni balneoclimaterice, folosind resursele naturale din zonă. Tot el declara într-un interviu că „parlamentarul ales uninominal trebuie să meargă săptămânal în localitățile pe care le reprezintă, pentru a sta de vorbă cu oamenii”. „Dacă nu mă vede nimeni pe acolo, cum credeți că mai pot să le cer votul data viitoare”, se mai întreba Lupu. Prin urmare, Lupu va fi așteptat săptămânal în Medgidia, Tortoman, Siliștea, Seimeni, Pantelimon, Mihail Kogălniceanu, Crucea, Topalu, Horia, Ghindărești, Vulturu, Saraiu, Hârșova, Ciobanu, Gîrliciu. Licențiată a „Cambridge Center for Sixth Form Studies”, precum și absolventă a „University College of London” în Studii de afaceri externe și limbi străine și a „Università di Bologna” în Marketing și pictură, Cristina Dumitrache va trebui să renunțe la funcția de consilier județean în favoarea celei de deputat. Cu 57,97% (15263 voturi), ea a câștigat, prin alocare directă la nivelul Colegiului 3, un loc în Parlament. Rămânând în memoria alegătorilor mai mult prin spectacolele pe care le-a organizat în localitățile pe care le-a colindat decât prin proiecte, Cristina Dumitrache a reluat multe dintre proiectele naționale ale PSD. Ea a făcut de nenumărate ori apel la programul PSD. Așa s-a întâmplat când a fost la Cobadin, General Scărișoreanu, Saligny și Mircea Vodă. Locuitorilor din Saligny și Mircea Vodă, Dumitrache le-a arătat că prioritare vor fi măsurile pentru agricultori care ar putea reprezenta modalitatea prin care România poate scăpa de criza economică mondială. La Independența, ea a declarat că vrea să aducă „pensiile CAP la nivelul pensiilor de la oraș. Vrem să ajutăm țăranii cu subvenții pentru că astfel vom avea recolte și mai bune”. Constantin Chirilă, democrat-liberalul căruia îi revine mandatul de deputat pe Colegiul 4, a absolvit în 1985 Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Fost vicepreședinte al Bursei Maritime și de Mărfuri Constanța și membru în Consiliul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Navigație în perioada 1994-2000, Constantin Chirilă este, în prezent, prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PD-L Constanța, funcție pe care a preluat-o la începutul lunii septembrie. Doctor în economie din 2000, Chirilă vorbea, în timpul campaniei alegerilor generale, despre intenția sa de a desființa pensiile speciale ale parlamentarilor, pe motiv că discrepanța dintre acestea și cele ale țăranilor este nemotivată, cu atât mai mult cu cât cei din urmă își duc, cu greu, traiul de pe o zi pe alta. Fostul edil al Mangaliei, democrat-liberalul Zanfir Iorguș, este actualul deputat de Constanța, pe Colegiul cu numărul 5. Absolvent al Facultății de Mecanică, Universitatea Galați, Iorguș este, de profesie, inginer. Democrat liberalul și-a propus ca, în acest mandat de parlamentar, să continue proiectele de modernizare a turismului din sudul litoralului și, de asemenea, să îmbunătățească infrastructura și serviciile de agrement din zonă. De menționat este și că Iorguș a declarat, în această campanie pentru parlamentarele în sistem uninominal, că va fi un militant al descentralizării, „astfel încât deciziile să fie luate la nivelul administrațiilor locale”. În opinia fostului primar, actual deputat, „turismul nu trebuie să fie unul constrângător, ci unul cât mai liber”. Zanfir Iorguș a primit, în 2004, de la Președinția României, distincția Ordinul Național pentru Merit, în grad de Cavaler. Eduard Martin a reușit să obțină un nou mandat în Camera Deputaților (al doilea) prin alocarea directă, înregistrând 15.879 de voturi (54,75%). A devenit membru PSD în 2003, iar în 2004 a ajuns vicepreședinte în Organizația municipală a PSD Constanța. În același an a fost numit consilier județean, urmând ca în decembrie să intre în Parlament ca deputat. Într-un interviu, el a arătat că va continua „în aceeași notă, împreună cu Alexandru Mazăre”, pregătind „proiecte care înseamnă mai mulți bani pentru Constanța”. Mai precis, el susține aducerea unui pachet de acțiuni considerabil de la Centrala Nuclear-electrică de la Cernavodă către Consiliul Județean Constanța. Și el a făcut referire la proiectele naționale ale PSD: eliminarea TVA-ului la locuințele ieftine pentru tineri, proiectele cu caracter național, care vizează creșterea pensiilor, dublarea alocațiilor pentru copii. Pentru planul local, în viziunea sa, este necesar un pachet de legi pentru turism, impozit zero pentru profitul reinvestit în cadrul activităților turistice. Matei Brătianu, nou intrat în „echipa Mazăre”, a deținut funcții de conducere în Confederația Națională „Blocul Național Sindical” și Federația Sindicatelor din Poștă și Comunicații. El a ieșit victorios în Colegiul 7 de la Camera Deputaților. În cadrul unei întâlniri cu locuitorii constănțeni din km 4-5, Matei Brătianu a spus că social democrații au în vedere majorarea salariului minim pe economie până la 1.000 lei, iar cea mai mică pensie va ajunge la 500 lei. El a mai vorbit și despre scăderea prețului la produsele de bază, dar și despre distribuirea energiei electrice la un preț mai mic pentru populație și la un preț mai mare pentru firme. O altă problemă pe care el intenționează să o rezolve este privatizarea Poștei Române. Manuela Mitrea a câștigat până acum două mandate de deputat, reprezentând județul Mehedinți în Parlament din 2000 și până în prezent. De data aceasta, ea a obținut un loc în Camera Deputaților cu 59,48% (16156 voturi), prin alocare directă în Colegiul 8. Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Craiova, Mitrea a devenit ulterior șef într-un birou senatorial. Mitrea a declarat pe parcursul campaniei electorale că luptă pentru introducerea celei de-a treisprezecea pensii, micșorarea la 10% a cotei de impozitare pentru salariile mai mici decât salariul mediu pe economie și menținerea cotei actuale, de 16%, pentru salariile mai mari decât salariul mediu, introducerea unui sistem unic de salarizare bugetară, precum și pentru creșterea salariului minim pe economie până la 1.000 lei. O altă promisiune lansată de Mitrea în timpul campaniei electorale vizează introducerea de tarife sociale la întreținere, electricitate și gaze pentru cei cu venituri mici. Ea anunța totodată că, din momentul în care va deveni deputat, va susține eliminarea TVA-ului la locuințele ieftine pentru tinerii care își cumpără pentru prima dată o casă. Câștigătoarea social-democraților în Colegiul 9, Antonella Marinescu, a devenit în 2003 membru PSD, alăturându-se și ea echipei Mazăre. În 2006, femeile din PSD au ales-o în fruntea lor, devenind astfel Președinte al Organizației Municipale de Femei a partidului, funcție pe care o deține și în momentul de față. În prezent, este consilier local la al doilea mandat. În cadrul unei întâlniri cu locuitorii din zona Casa de Cultură, Antoanella Marinescu a abordat, la rândul ei, nivelul scăzut al pensiilor, problemă pe care cetățenii din zona Balada au ridicat-o. Ea susține că „nu este corect ca oameni care au aceeași vechime în câmpul muncii și cu aceeași pregătire să aibă pensii atât de diferite, pentru simplul fapt că unii au ieșit la pensie acum 15 ani, iar alții au ieșit recent”. Candidatul social democrat a adăugat că a doua problemă a cetățenilor a fost cea a prețurilor excesiv de mari. Maria Stavrositu, matematicianul pedelist, a câștigat, în competiția parlamentarelor din 30 noiembrie, mandatul de deputat pe Colegiul 10. Absolventă a Facultății de Matematică, Universitatea București, Maria Stavrositu a fost, în perioada 2000-2007, asistent universitar în cadrul Universității „Ovidius” Constanța, în prezent fiind manager al unei companii de familie. Secretar general al Organizației Municipale a PD-L Constanța, democrat-liberala este, în momentul de față, doctorand al Universității „Ovidius” și susține că, în ceea ce o privește, cariera profesională este un atu. Chiar și așa, câștigătoarea unui mandat de deputat de Constanța este de părere că „De la catedră nu poți schimba mare lucru, din Parlamentul României, da”. Printre proiectele pe care Maria Stavrositu și le-a propus pentru acest mandat se numără: cabinete medicale, orientate pe o patologie specifică persoanelor în vârstă, defavorizate de sistemul de pensii, case sociale pentru bătrâni, susținute parțial sau integrat de stat. De asemenea, pedelista are drept obiectiv reabilitarea zonei peninsulare, astfel încât valorificarea potențialului turistic al ei să confere Constanței statutul de „oraș-perlă la Marea Neagră”. Senat Puiu Hașotti a câștigat confruntarea din Colegiul 1 pentru un loc în Senat, ajungând la cel de-al patrulea mandat de parlamentar, primul ffind obținut în 1996. Patru ani mai târziu, a dobândit un nou mandat, tot de deputat. Din 2005, el este senator. Hașotti a devenit membru PNL în ianuarie 1990. A fost vicepreședinte al PNL și președintele Organizației Municipale Constanța (1990 - 1994), iar apoi a devenit președinte al Organizației Județene Constanța (1994 - 1999 și din 2002 - 2005). În prezent, Hașotti este vicepreședinte al PNL. Hașotti a realizat și el o serie de deplasări în județ, multe dintre ele organizate împreună cu Gheorghe Dragomir. El a ajuns la Târgușor, Grădina, Lumina, Nicolae Bălcescu. Una dintre promisiunile sale vizează majorarea pensiilor. El i-a anunțat pe locuitorii din Târgușor că „începând cu 01 ianuarie 2009, pensiile se vor majora cu încă 25 de procente”. Un alt proiect pe care senatorul îl va susține este construirea spitalului orășenesc din Năvodari. Tot pentru Năvodari, el sprijină dezvoltarea unui parc industrial în zona Portului Midia. Actual consilier local și învingător în Colegiul 2 de la Senat, Nicolae Moga, este absolvent a trei facultăți: Institutul Politehnic București, Facultatea de Management și Finanțare Locală și Facultatea de Drept și Științe Juridice. A fost subprefect al județului în perioada 1991-1993. În 2003, a fost propulsat, pentru a doua oară, în funcția de subprefect. În campania electorală, Nicolae Moga le-a explicat oamenilor că PSD pregătește o gamă largă de subvenții. În opinia sa, agricultura, principala activitate a oamenilor de la sate, a fost uitată în ultimii patru ani. El susține refacerea sistemului de irigații din județ care a fost distrus, pentru a putea face agricultură. Moga este de părere că trebuie acordate subvenții pentru fiecare hectar cultivat, trebuie oferite subvenții și pentru irigații de 10 milioane de lei vechi/ha și trebuie subvenționată motorina. Așa cum declară pe pagina sa web, Alexandru Mazăre a intrat în politică odată cu fratele său, Radu Mazăre, și cu Nicușor Constantinescu. În 2003-2004, a deținut funcția de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD. A fost și consilier local pentru scurt timp în 2004, devenind deputat în luna decembrie a aceluiași an. Alexandru Mazăre susține reducerea TVA la 5% pentru produsele de bază, scăderea cu 33% a facturii la energie, impozitarea diferențiată în funcție de salariu, cu valori între 10% și 16%. De asemenea, una dintre măsurile susținute de el alături de ceilalți pesediști este constituirea unui fond de solidaritate socială constituit din impozitarea profitului marilor companii. Mircea Banias, câștigătorul unui mandat de senator pe Colegiul 4, ocupă, de la începutul lunii august 2008, funcția de președinte al Organizației Județene a PD-L Constanța. De menționat este că pedelistul a preluat această funcție atunci când organizația de la malul mării era măcinată de tot soiul de scandaluri și tensiuni, aspecte îndelung comentate în presa locală și centrală. Lucrurile par să se fi liniștit, dacă ținem cont de faptul că, în ultimul timp, din rândul democrat-liberalilor constănțeni nu s-a mai evidențiat niciun „contestatar”. În ceea ce privește activitatea sa din afara sferei politice, Banias a ocupat, în perioada februarie 2005 - aprilie 2007, funcția de director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Absolvent al Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigație, Mircea Banias are în vedere, pentru acest mandat, elaborarea unor proiecte privind familiile de navigatori, activi și pensionari, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul transporturilor navale și al infrastructurii portuare. Banias declarase, de asemenea, la un moment dat, că nu va promova „povești cu insule plutitoare”, susținând, în schimb, că va milita pentru protecția mediului. Un alt proiect al pedelistului se intitulează „Singur acasă”, adresat familiilor care nu au cu cine să își lase copiii după orele de curs.