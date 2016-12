Parisul, din nou sub alertă. Fotografia unui posibil terorist, distribuită peste tot

Forțele de securitate din Paris au pus în circulație fotografia unui solicitant de azil afgan, suspectat că ar putea organiza un atac în capitala Franței, a declarat o sursă din cadrul poliției, în contextul în care Franța este încă sub efectul a două atentate comise, într-o lună, de adepți ai grupării jihadiste Statul Islamic, relatează Reuters.Poliția nu cunoaște numele afganului, a precizat sursa citată, care a adăugat că nu are loc propriu-zis o urmărire activă. Metronews a relatat că bărbatul s-ar afla în Franța de două luni.Franța se află încă sub șocul a două atacuri comise luna trecută de adepți ai Statului Islamic: unul în care un bărbat a intrat cu un camion pe promenada din Nisa, de Ziua Națională, omorând 84 de oameni, și un altul în care doi bărbați au tăiat gâtul unui preot în vârstă într-o biserică catolică din Normandia. Franța se află în stare de alertă de la atacurile teroriste din noiembrie de la Paris, când au murit 130 de persoane.