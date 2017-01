Paris Girls şi Acrobatic Striptease, în cluburile constănţene

De Valentine’s Day, cădeți în ispită

Paris Girls și Acrobatic Striptease, în cluburile constănțene

Țapinarii cântă în „Doors” Anti Valentine’s Day Trupa Țapinarii cântă în Clubul „Doors” pe 15 februarie, în cadrul turneului Anti Valentine’s Day. Concertul marchează și lansarea celui mai nou album al trupei, „7 Păcate Răscumpărate”, ce conține 23 de track-uri, 7 momente de stand-up scrise de Cosmin Covei, 2 scenete, 14 melodii compuse și scrise de Adrian Tănase, dintre care 7 orchestrate electric și 7 acustic. Conceptul de Anti Valentine’s Day este strict legat de nemulțumirea celor doi față de comercializarea aberantă a iubirii, „Țapinarii” oferind o alternativă la manifestările de gen din 14 februarie. Katya Vanila mixează în „Zoom” La Club „Zoom”, chiar pe 14 februarie, va mixa Katya Vanila. Katya Vanila a mixat pentru prima dată în Mix Club din Moscova, în 1999. În prezent, lucrează pentru DeepMix Radio, ocupându-se și de partea de booking și efecte vizuale. Stilul abordat de Katya este minimal - techno. DJ Sonicvibe, invitat în „Oscar” De Valentine’s Day, pe 14 februarie, Clubul „Oscar” îl are invitat, la Oscar Mix Night, pe DJ Sonicvibe. Daniel Grigore aka Sonicvibe nu este un nume nou pe scena muzicii electronice din România. Are doar 22 de ani și în 2007 a câștigat etapa națională a Heineken Music Thirst, cu piesa „Now We Wait”. Super french erotic show, în „Wish” Club Wish organizează Valentine’s Weekend pe 15 și 16 februarie. DJ Spike și MC Camora vor mixa pe 15 februarie, iar pe 16 februarie este organizat un super french erotic show, cu cele mai bune 3 cupluri de Acrobatic Striptease din Europa, anunță clubul. Paula Seling și Fly Project cântă la Cumpăna Și la Cumpăna se organizează un eveniment dedicat zilei îndrăgostiților. Pe 14 februarie, de la ora 19, la Căminul cultural din localitate, vor susține un concert Paula Seling, Fly Project și Ro-mania. Seara continuă cu o prezentare de modă, recitaluri de salsa, concursuri de dans în discoteca „Delfinul”, după cum ne anunță primarul comunei, Mariana Gâju.