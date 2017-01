Paris, cel mai „ieftin“ centru financiar al lumii

Cât costă produsele de lux în cele opt capitale financiare ale lumii? Coșul de produse este preluat de la Costul de a Trăi Foarte Bine, un indice Forbes ce studiază piața produselor de lux, de la elicoptere Sikorsky la ceasuri Patek Phillippe. Studiul s-a bazat pe analiza prețurilor la următoarele produse: mașina Rolls-Royce Phantom, poșeta Louis Vuitton, caviarul Petrossian, pianul Steinway & Sons, tricouri Turnbull & Asser, fusta de mătase Bill Blass și costul unei cazări la celebrul hotel de lux Four Seasons. Locul 1: Paris, Franța Conform indicelui Forbes, locuitorii Parisului ar trebui să-și conserve rezervele de caviar imperial Petrossian. Mai mult, ar trebui să-l cumpere la kilogram. Este cu 40% mai ieftin decât în Dubai, Hong Kong sau Tokyo. Datorită greutății delicatesei, caviarul ar trebui purtat într-o poșetă Louis Vuitton Monogram, ce costă doar 1.080 de dolari în orașul luminilor, comparat cu 2.850 în Dubai sau 1.515 în Tokyo. Locul 2: Los Angeles, SUA Brandurile de lux nu au diferențe notabile din punct de vedere al prețului de comercializare cu alte mari orașe din Statele Unite. Caracteristica orașului din California constă în prețul cazărilor. Prețul pentru o noapte de cazare în hotelul de lux Four Seasons este piperat (1.095 de dolari), însă e la sfert, comparat cu aceeași cazare în New York. Locul 3: Tokyo, Japonia Japonia e membră APEC, un bloc al Pacificului de cooperare economică, ce include țări ca Thailanda, Malaezia, China sau SUA și Canada. Spre deosebire de UE, unde taxele vamale măresc prețul, pentru japonezi, aceasta nu mai constituie vreo problemă. Locul 4: Dubai, Emiratele Arabe Unite Banii de pe urma petrolului reprezintă o cale de a crea inflație. Când ai bunuri de consum din belșug și faci miliarde de dolari pe an, costurile de transport pentru tricouri, produse din piele nu te mai afectează atât de mult. Chiar și așa, nu este atât de scump să stai în Dubai, comparativ cu celelalte orașe din listă. O noapte de cazare la un hotel de lux costă 863 de dolari. Locul 5: New York, SUA Orașul american nu se descurcă prea bine, comparativ cu alte centre financiare, din cauza importului aproape omniprezent și dolarului american. Doar adăugând costurile de transport ale tricourilor, produselor din piele și caviarului, este de cele mai multe ori îndeajuns să depășească prețurile din UE. Mai mult, o noapte de cazare la hotelul de lux „Four Seasons” costă 4.450 de dolari, comparativ cu orașul îngerilor, unde dai „doar” 1.095 de dolari. Locul 6: Hong Kong Fii atent atunci când vrei să cumperi un pian Steinway din Hong Kong. „Nu vrem ca oamenii din Hong Kong să vadă că prețurile sunt mult mai mici în Paris și să bombardeze cu telefoane centrele noastre din Franța”, a declarat Todd Sanders, vicepreședinte de vânzări și marketing al companiei. Locul 7: Londra, Marea Britanie Să stai în Londra este mult mai scump decât ți-ai putea imagina. Chiar dacă coșul de produse include numeroase bunuri locale, nu este îndeajuns să vezi prețuri mai mici decât în celelalte centre financiare. Spre exemplu, o mașina Rolls-Royce Phantom costă 510.000 dolari în Marea Britanie, comparat cu 350.000 de dolari în statele UE. Un motiv este apartenența de BMW a companiei, ce utilizează uzinele Rolls-Royce pentru a produce mașina. Locul 8: Moscova, Rusia Potrivit Mercer, o firma de consultanță în materie de resurse umane, Moscova este cel mai scump oraș din lume pentru oamenii de afaceri expatriați. Aici, prețul mediu al unei cafele este de 10 dolari, FĂRĂ FRIȘCĂ. Moscova este orașul cu cei mai mulți miliardari, iar brandurile de lux nu se grăbesc să reducă din prețuri. O noapte de cazare la hotelul de lux „Ritz Carlton” costă 5.080 de dolari, comparat cu Londra, unde costă 2.750 de dolari.