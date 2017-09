Parchetul din Catalonia ordonă poliţiei să împiedice organizarea referendumului separatist

Parchetul din Catalonia ordonă poliției să împiedice organizarea referendumului separatist

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parchetul din Catalonia a ordonat marti tuturor corpurilor de politie din aceasta regiune spaniola sa impiedice referendumul separatist convocat de guvernul regional si interzis de justitie, scrie AFP.Intr-un document difuzat in cursul diminetii, parchetul se adreseaza "tuturor unitatilor de politie", Garzii civile, politiei nationale si Mossos d'Esquadra, in subordinea guvernului catalan, ordonandu-le sa actioneze impotriva autoritatilor, functionarilor sau persoanelor fizice "pentru a evita comiterea de infractiuni"."Functionarii politiei (...) vor adopta direct masurile necesare pentru a confisca mijloacele sau instrumentele destinate pregatirii sau organizarii referendumului ilegal" programat in 1 octombrie.Printre aceste masuri, parchetul evoca confiscarea "urnelor, plicurilor electorale, formularelor electorale, propagandei electorale, elemente informative, precum si orice alt material de difuzare, promovare sau punere in executare a referendumului ilegal".Guvernul regional condus de separatistul Carles Puigdemont a convocat in 6 septembrie un referendum de autodeterminare in ciuda interdictiei formulate de Curtea Constitutionala si a opozitiei guvernului central al lui Mariano Rajoy.Parchetul a inceput urmarirea fata de Puigdemont si fiecare dintre membrii guvernului sau, acuzati de nesupunere si deturnare de fonduri publice, acest ultim cap de acuzare antrenand pedepse de pana la 8 ani de inchisoare.