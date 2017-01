Paraziţii fac „Slalom printre cretini“, la Constanţa

Sâmbătă, 26 ianuarie, într-un concert live

Paraziții fac „Slalom printre cretini“, la Constanța

Marţi, 22 Ianuarie 2008.

Sâmbătă, 26 ianuarie, în Club Q, fanii Paraziții își vor putea vedea trupa preferată într-un concert live de promovare a noului album - „Slalom printre cretini”. Noul material discografic conține 21 de piese, printre care colaborarea cu Mircea Badea - „Politicianul român” și o alta cu Mihai Mărgineanu - „Moartea întreabă de tine”. Pe lângă acestea, discul mai conține încă trei featuringuri: „Cu microfonul deschis” feat. Killa Kela & MC Trip, „Mereu la subiect” feat. Shabazz the Disciple și „Something to say” feat. Raekwon The Chef. Cheloo, Ombladon & Freaka prezintă, după spusele lor, „un album matur, cu nerv și mesaje sociale crunte”. Lirica Paraziții se învârte între aceleași teme care le-au adus notorietatea: sexul, drogurile și politica, toate îmbrăcate în forme de autoironie și de atac verbal dur.