Paraziţii cântă la Costineşti, iar în Mamaia e avalanşa DJ-ilor

Ce facem în week-end

Paraziții cântă la Costinești, iar în Mamaia e avalanșa DJ-ilor

Apăi, fraților, party-urile pe litoral au demarat încă de joi seară, în alte locuri chiar de miercuri, așa că, în acest week-end, continuăm ce am început… Și oferte sunt de toate soiurile, de la cluburile de fițe până la petreceri direct pe nisip. În toate cazurile, nimic nu este moca… Chiar și la petrecerile de pe plajă unde nu se percepe taxă de intrare nu poți sta „pe uscat” până se desfășoară toate trupele. Uite de unde puteți alege: Clubbing - Indeep & Dance Day @ Kudos Mamaia” continuă, la Club „Kudos”, din Mamaia, sâmbătă, 3 mai, cu Livio & Roby, Rosario Internullo, GIC, Funky, 2 Crazy Bastards, Proof; iar duminică, 4 mai, urmează Daniele Tignino, Adrian Eftimie, Proof, Rosario Internullo, Puma, Kool, Kid Chriss, Funky, GIC and many more. - Club „Gossip” din Mamaia prezintă sâmbătă, 3 mai, pe David k (Freak’n Chic), Simon Baker (UK), Negru (Fwd Agency). - La campingul de lângă Complexul Enigma, Mamaia, continuă SUNWAVES, cu Atena, El Cezere, Kozo, Pedro, Phaser Lips, Prâslea, Rhadoo - sâmbătă dimineață, de la ora 9, intrare liberă, iar de la ora 22, cu 50 lei până la ora 00:00, și 70 lei după ora 00:00 - CADENZA NIGHT, cu Prâslea, Rhadoo, Pedro, Argenis Brito live, Luciano, visuals by DREAMREC & COTE; iar duminică, 4 mai, de la ora 9 dimineață, cu intrare liberă, SUNWAVES BEACH, cu El Cezere, Mirko Loko, Pedro, Prâslea, Prik și Rhadoo. - „La Mania” Mamaia prezintă sâmbătă, 3 mai (intrare 50 de lei), pe Gabriel Ananda (Live set), Audiofly, Livio & Roby. - „Kristal Club” prezintă sâmbătă, 3 mai, pe Dejan Milicevic & Marko Milosavljevic - două personaje importante ale clubbing-ului balcanic; numele lor este strâns conectat de labelul Jesus Loved You și Recon Warriors, ai căror creatori sunt slovenul Valentino Kanzyani, respectiv sârbul Marko Nastic. Intrare - 30 lei all night. - MTV Days continuă la „Ultima Playa” Mamaia; pe 3 și 4 mai, VJ-ii MTV vor antrena pe toți cei dornici de distracție, pregătindu-i pentru vara care de abia începe. MTV Days oferă 4 zile de muzică, dans, jocuri și concursuri pentru petrecăreții de la mare. - Și mult mediatizatul concert Zucchero de sâmbătă seară de la „Bamboo” întregește oferta cluburilor din Mamaia. Amestecate - Formația Paraziții va susține un concert la Disco Tineretului din Costinești sâmbătă, 3 mai. - Cu ocazia împlinirii a 5 ani de existență și activitate, clubul Seawolves Bikers din Constanța anunță organizarea unui bikers’ party, în Eforie Nord, camping Meduza, în perioada 2-4 Mai. Totodată, evenimentul își propune a sărbători, în spirit motociclistic, deschiderea sezonului moto 2008, cu mici, bere, concerte rock, concursuri cu premii serioase și tot ce ține de distracția specifică unei întruniri moto. - Terasa „Hand” din Vama Veche vă așteaptă sâmbătă, 3 mai, la un concert Luna Amară. - Tot în Vama Veche, sâmbătă, 3 mai, continuă „Primul fir de nisip”, la Shire, unde peste 50 de artiști au grijă de ritmurile de dub, reggae, ska, dancehall, rocksteady, electro, dnb.