Papa Francisc denunţă un sistem economic care are ca idol banul

Papa Francisc denunță un sistem economic care are ca idol banul

Ştire online publicată Marţi, 24 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Papa a denunțat „un sistem economic ce are în centrul său un idol care se numește ban”, într-un discurs susținut la Cagliari, în timpul vizitei sale pastorale în Sardinia, subliniind că „fără muncă nu există demnitate”. „Această lipsă de muncă este consecința unei alegeri mondiale, a unui sistem economic în care banul este cel care comandă”, a adăugat Papa, adresându-se celor câtorva mii de persoane adunate la Cagliari. După ce a evocat suferințele trăite de tinerii fără loc de muncă, de persoanele în situații precare, antreprenori și comercianți care se chinuiesc să meargă înainte, Suveranul Pontif s-a îndepărtat de la discursul oficial pentru a vorbi despre propria sa experiență. „Este o realitate pe care am cunoscut-o în Argentina. Eu nu am experimentat propriu-zis această suferință (n.r. - a lipsei de muncă), dar familia mea, da. Tatăl meu a plecat din Argentina, pentru a-și încerca șansa în America, a suferit în timpul teribilei crize din 1929, în cursul căreia a pierdut totul”, a continuat el, precizând că nu a trăit direct această situație, deoarece nu era născut în perioada respectivă.