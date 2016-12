Pânza freatică a oraşului, poluată cu produs petrolier

Pânza freatică a orașului, poluată cu produs petrolier

Autoritățile locale de mediu nu reușesc să afle de două săptămâni de unde vine mirosul de produs petrolier care se face simțit cu precădere în zona de sud a orașului. În ultimele două săptămâni, mai mulți constănțeni au reclamat la Garda de Mediu și la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța faptul că aerul orașului este poluat cu vapori de produs petrolier. Unii spun că este vorba de motorină, alții de benzină, iar alții au dat vina pe produsele chimice. Cele mai multe reclamații au venit din zona Km 4 – 5 și zona Far, dar și din Piața Grivița sau de pe bulevardul Mamaia Agenția pentru Protecția Mediului, singura autoritate care dispune de un minilaborator de măsurare a concentrațiilor de noxe din mediu, a întârziat nepermis de mult amplasarea laboratorului, instalația fiind dusă pe teren, în punctul nevralgic, de abia la sfârșitul săptămânii trecute. „Luni vom avea rezultatele parțiale ale determinărilor”, ne-a spus Adrian Manole, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Timp de câteva zile s-au purtat discuții pe tema locului unde va fi amplasat minilaboratorul. „Aș vrea să-l ducem pe malul portului, de unde poate proveni poluarea, însă, nu-l putem lăsa nesupravegheat pe spațiul public pentru că există pericolul să rămânem fără el”, declara săptămâna trecută Adrian Manole. Agentul economic care a provocat poluarea poate fi acuzat de atentat la sănătatea publică. Cu toate acestea, autoritățile de mediu se mulțumesc să facă prognosticuri. De ce a fost nevoie să se lase interpretarea analizelor la începutul acestei săptămâni, când acest lucru putea fi făcut de săptămâna trecută? Încă o dată, cei de la mediu au demonstrat că sănătatea populației este lăsată pe plan secund. Din păcate, timpul trece în favoarea poluatorului. Pe zi ce trece, probele se șterg, existând pericolul ca agentul economic vinovat să rămână nepedepsit. Se caută poluatorul „E greu de stabilit cine a fost poluatorul”, ne-a spus și comisarul șef al Gărzii de Mediu Constanța, Vasile Petro. „S-a presupus inițial că vinovat este Oil Terminal, societatea asupra căreia cade de fiecare dată bănuiala, însă în urma unor probe luate nu s-a depistat nicio scurgere, iar rezultatele au fost sub limitele admise”, a adăugat Vasile Petro. Comisarul șef al Gărzii de Mediu ia în calcul și deversarea în canalizarea orașului a mercaptanului, gazului introdus în butelii pentru a avertiza consumatorul atunci când au loc scăpări de gaze. „Este suficient să se arunce doi trei litri de produs pentru a polua o mare parte din oraș ținând cont de ramificațiile canalizării”, este de părere Vasile Petro. În general, spune el, astfel de poluări au loc, cu precădere, toamna. „Cineva poate și-a curățat rezervoarele”, spune el. Garda de Mediu a luat legătura cu SC RAJA SA, care administrează rețeaua de canalizare a orașului, pentru a se întocmi o schemă a rețelei de canalizare. Pe această schemă se vor suprapune agenții economici din zonă pentru a se depista potențialii poluatori. Poluare istorică Ca de obicei, de fiecare dată când are loc o poluare a solului și aerului, se vorbește de pătura de petrol care plutește în pânza frea-tică din orașul nostru. Pelicula, cu o grosime de aproximativ un metru, datează din anii Ž20 – Ž30, așa cum ne-a spus Traian Petrescu, fostul director al Agenției pentru Protecția Mediului. Pătura de combustibil și-a mărit volumul după bombardamentele din timpul războiului și a fost alimentată și ca urmare a scurgerilor accidentale de produs petrolier din conductele vechi. În urmă cu mai mulți ani, autoritatea de mediu a inventariat zonele cele mai afectate. De departe, cel mai afectat este sudul orașului. Astfel, de la Gară și până în apropierea depozitelor Oil Terminal, stratul trece de un metru. În anumite zone de pe malul portului, pata ajunge la suprafața solului. Pata de produs petrolier migrează. Astfel, odată ajunsă în dreptul portului la nivelul mării, ea se lovește de construcțiile hidrotehnice și se întoarce spre oraș. RAJA spune că adevărul stă ascuns în pânza freatică Reprezentanții SC RAJA SA Constanța exclud orice poluare a sistemului de canalizare. „Sistemul de canalizare este unul închis. Toată apa ajunge la stația de epu-rare Constanța Sud. Dacă s-ar fi deversat ceva, ar fi ajuns la stația de poluare. Pe data de 9 septem-brie am primit o reclamație în care oamenii s-au plâns de mirosul de benzină. SC RAJA SA a prelevat probe de la căminele de canalizare din zonă și de la stația de epurare din două în două ore și nu am depistat nimic”, ne-a spus Irina Oprea, purtătorul de cuvânt al regiei. Și reprezentanții SC RAJA SA spun că mirosul de produs petrolier provine tot din pânza freatică. „Vara aceasta a fost foarte călduroasă și astfel a scăzut și nivelul apei. Odată cu evaporarea apei s-a volatilizat și produsul petrolier”, adaugă Irina Oprea. Așteptăm cu interes rezultatele analizelor efectuate de Agenția pentru Protecția Mediului, dar, mai ales, așteptăm proiecte de neutralizare a petei de petrol de sub orașul nostru.