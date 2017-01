Palatul Buckingham, în alertă din cauza unui român

Ştire online publicată Luni, 26 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O revizuire urgentă a securității unităților armatei britanice a fost ordonată după ce un român fără adăpost a fost găsit dormind într-una din ele, relatează „Mail on Sunday” în ediția sa electronică. Poliția a fost chemată după ce un bărbat a fost văzut escaladând gardul de sârmă ghimpată al cartierului general al unei unități militare din apropiere de Palatul Buckingham. Unitatea a fost plasată în stare de alertă timp de câteva ore, de teamă că intrusul ar putea fi un terorist. Românul, care ajunsese în Marea Britanie cu 24 de ore mai devreme, a fost găsit în cele din urmă dormind într-o parcare subterană. El a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare, după ce a fost interogat. Unitatea adăpostește Batalionul 1 Grenadieri al armatei britanice, care are, printre altele, și sarcina de a proteja regina. „Este foarte jenant. De data aceasta nu a fost un membru al-Qaida, dar este clar că securitatea noastră lasă de dorit”, a comentat un ofițer de la unitatea respectivă.