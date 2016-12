Pakistanul fierbe după atacul NATO

1

urmarea prostiilor din trecut

Bomba atomica a venit pe cai oculte trecind pe la rusi tot din occident cu scopul de a cotracara india care are bomba pe aceleasi cai,acum trag ponoasele ,s-a mai intimplat in anii 80' in afganistan cu lansatoarele Stinger si se vede unde s-a ajuns.Da vorba aia razboiul nu trebuie nici cistigat nici pierdut ci numai intretinut ca sa produca bani.