Ion Marin a remarcat îmbunătățirea jocului la doi dintre stranierii săi

„Pahor s-a reechilibrat, Gosic s-a transformat“

Stoperul Jan Pahor, achiziționat de Farul în această iarnă, a dezamăgit în cele patru amicale susținute de „rechini” la Constanța, dar se pare că a fost vorba de perioada de acomodare, slovenul revenindu-și în Antalya. Jan Pahor a greșit la destule din-tre golurile primite de Farul în disputele de verificare de la Constanța cu Delta Tulcea, CSM Medgidia, Cerno More Varna și Unirea Slobozia. La Belek însă, evoluțiile sale au fost mult mai bune. „Pahor s-a reechilibrat. A acuzat din plin pregătirea de la Constanța, ca orice jucător nou, de altfel. Să nu uităm că și Rastovac a avut probleme când a venit. Ușor-ușor, Jan își intră în ritm, devine din ce în ce mai sigur pe el. Sperăm că va fi un jucător de viitor în primul rând, pentru că e foarte tânăr, are 22 de ani, o vârstă fragedă pentru un fundaș central. Sperăm să câștigăm un jucător de bază, că e un fotbalist puternic, cu o înălțime impresionantă”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. „Săpăligă” a remarcat și transformarea în bine a jocului lui Dragan Gosic. Pus la finele turului pe lista de transferări, vârful sârb a reușit să-l facă pe antrenor să-și schimbe părerea. După ce a fost unul dintre cei mai buni „rechini” la pregătirea fizică, Gosic s-a descurcat bine și pe gazon. La Constanța, a înscris și a dat pase decisive, iar în Turcia a fost mai mereu titular în atac, alături de Chico. „Transformarea lui Gosic e substanțială. A muncit foarte mult, are o altă atitudine față de antrenament și joc, a avut reușite. În penultimul joc de la Belek, cu Spartak Trnava, chiar dacă am pierdut cu 0-2, a avut trei ocazii imense de a marca. Nu este nicio problemă că nu a reușit să înscrie, este foarte important că jocul său s-a îmbunătățit, că ajunge la poartă și că are ocazii. Putem chiar să construim prin el”, a mai spus Ion Marin.