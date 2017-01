Şpaga şi amenzile, incluse în factura turistului

All inclusive pe litoralul românesc:

Șpaga și amenzile, incluse în factura turistului

Operatorii de plajă de pe litoralul românesc sunt nemulțumiți de sprijinul pe care îl primesc, în prezent, de la autoritățile locale și centrale. În loc să dezvolte turismul și să ofere condiții optime pentru turiștii veniți în concediu la mare, operatorii de plajă sunt asaltați de controale, care, întotdeauna se lasă cu amenzi, motivat sau nu. Turistul plătește astfel mai mult pentru că în prețul serviciilor se reflectă amenzile date de organele de control. O parte dintre operatorii de plajă iau în serios posibilitatea de a renunța la contractele de închiriere a plajelor încheiate cu Direcția Apelor Dobrogea-Litoral. Operatorii de plajă de pe litoralul românesc au închiriat sectoare de plajă pe o perioadă de zece ani, cu posibilitate de prelungire pe încă cinci ani. Motivați de profit, ei nu și-au imaginat că vor ajunge să lucreze în pierdere, chiar și în condițiile în care numărul turiștilor veniți în concediu la mare este foarte mare. Plaje fără toalete și dușuri Mai mulți operatori de plajă au declarat că nu pot funcționa la capacitate maximă, deoarece autoritățile nu le oferă condițiile necesare. Ei întâmpină probleme serioase, cum ar fi lipsa rețelelor de utilități publice - apă, curent electric, canalizare. De aceea, în acest an, ca și în anii trecuți, pe litoral nu au putut funcționa toaletele și dușurile și nici nu a putut fi eliminat comerțul ambulant de pe plaje. Cel care este afectat de toate aceste aspecte este turistul care trebuie să suporte lipsa de interes a autorităților. Cătălin Stochiță are în administrare plaja de la Eforie Sud de doi ani. De la an la an a întâmpinat tot mai multe piedici din partea organelor statului, care nu reglează în niciun fel disfuncționalitățile activităților de pe plajă. „Garda de Mediu vine săptămânal cu planuri de amenzi pe care ni le aplică nejustificat. Poliția ne cere nouă să îi prindem și să-i gonim pe comercianții ambulanți care vând diverse lucruri pe plajă, dar nu avem cadrul legal să facem acest lucru”, declară operatorul de plajă din Eforie Sud. Cătălin Stochiță este nemulțumit și de faptul că polițiștii și reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța cer operatorilor să mențină curățenia pe plajă. „Noi nu suntem nici firmă de salubritate și nici firmă de pază și protecție. Ne îngrijim să montăm panouri informative cu amenzi pentru protecția mediului, dar polițiștii și comisarii Gărzii de Mediu ne spun că nu pot sancționa turiștii, ca nu cumva să le strice concediul”, susține operatorul de plajă. În acest sezon estival a avut câte două-trei controale pe săptămână, de fiecare dată punându-i-se nod în papură. Dacă că nu e gunoiul e nisipul, dacă nu e nisipul e beach-barul și tot așa. „Turistul plătește mult pentru că în prețul serviciilor se reflectă inclusiv amenzile și atențiile date organelor de control”, a completat Cătălin Stochiță. Operatorul plajei de la Eforie Sud cere demisia ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, Attila Korodi, și a ministrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Ovidiu Silaghi. Vor să renunțe la contractele de închiriere a plajelor Aceleași aspecte le-a reclamat și un alt operator care are închiriat un sector de plajă în Eforie Nord. Operatorul este nemulțumit că este obligat de Autoritatea de Sănătate Publică (ASP) Constanța să plătească examenele pentru calitatea apei. El susține că nu i se pare normal nici să facă „favoruri”, cum ar fi transportul inspectorilor pentru prelevarea probelor. Marius Enescu, directorul executiv al ASP Constanța, ne-a explicat că operatorii de plajă au contract cu instituția pe care o conduce și că ei trebuie să suporte examenele pentru calitatea apei. Operatorul de plajă din Eforie Nord susține că activitățile de control foarte dese îi obstrucționează activitatea comercială, că ar fi fost mai bine dacă ar fi fost somat înainte. „Nu putem face minuni dacă autoritățile nu ne vin în ajutor, în felul acesta nu vom putea niciodată dezvolta turismul pe litoralul românesc pentru că nu există o politică unitară a sistemului românesc”, a conchis bărbatul. Operatorii de plajă afirmă că dacă nu se face ceva în sistem se gândesc serios să renunțe la contractele de închiriere a plajelor, activitatea fiind una neprofitabilă în condițiile actuale.