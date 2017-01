Pacientul – vândut, prin mica publicitate, de medicul de familie

Relația dintre pacient și medicul de familie nu funcționează întotdeauna… ca unsă. O demonstrează reclamațiile primite la redacție pe această temă. Oamenii speră ca, odată făcute publice, nemulțumirile lor să țină de domeniul trecutului. „Multe se întâmplă în România, dar ca să zbori de pe lista medicului tău de familie fără ca măcar tu, ca pacient, să ai habar, nu prea am auzit! Să vă expun concret cazul meu - chiar de când s-a introdus acest sistem, eu mi-am ales, atât pentru mine, cât și pentru toți membrii familiei mele, inclusiv tata, pensionar, acum în vârstă de 79 de ani, un doctor de familie pe care îl știam și pe care din punct de vedere profesional îl respect foarte mult. Dacă aș avea ceva să-i imput, ar fi legat de moralitatea lui, unde cred că mai trebuie să lucreze. Trecând peste asta, vreau să vă informez că acest doctor a fost norocos cu noi, pentru că până acum am fost sănătoși, și în afara unor analize sporadice, mai mult preventiv, nu prea l-am deranjat. Nu tu rețete gratuite sau compensate, nu tu alte obligații cu noi. La mijlocul lunii decembrie 2008, însă, tata s-a simțit rău și nu a mai putut să se deplaseze. Cum era și normal, l-am sunat pe medicul de familie și l-am rugat, dacă poate, să merg eu să-l aduc acasă la tata, ca să-l consulte. A acceptat fără probleme din prima. Numai că atunci când am ajuns la cabinet ca să-l iau, surpriză - tata nu figura pe lista lui, noi toți ceilalți din familie fiind înregistrați. Nu am stat să despic firul în patru și l-am adus acasă. După ce l-a consultat, bine, după cât mă pricep eu, mi-a recomandat un set serios de analize, dintre care unele nu erau compensate. Problema e că mi-a cerut de la obraz 170 lei pentru analizele care ar fi trebuit să fie gratuite, deși i-am spus că tata a plătit ceva CAS la viața lui. Dar dânsul mi-a explicat că nu are ce să facă pentru că nu mai apare pe lista lui de pacienți și că în chestia asta ar fi implicată Casa de asigurări de sănătate, că el a auzit de multe cazuri asemănătoare, în care doctorii își fură pacienții între ei, dar n-au ce să facă, nu se pot pune rău cu șefii lor, de unde iau salariul. Că nu mi-a dat chitanță pentru banii plătiți, și pentru analizele gratuite, și pentru celelalte, e altă poveste, dar faptul că nu și-a asumat nicio responsabilitate m-a marcat foarte tare. Citesc ziarul dumneavoastră și apreciez că scrieți multe articolele din domeniul sanitar. De aceea m-am gândit să apăsați și pe această pedală, poate că mă lămuriți și pe mine dacă acest medic a procedat corect sau nu? Vă mulțumesc și sper că înțelegeți de ce nu pot să-mi dau, până când nu mă transfer la alt medic, numele” - L. G., din Constanța. CJAS poate dispune o anchetă Lămâița Antochi, purtător de cuvânt al CJAS Constanța, negând orice implicare a Casei în astfel de situații, s-a abținut de la alte comentarii pe marginea acestui caz „Eu nu contest realitatea și nici faptul că ni s-au reclamat o grămadă de situații neclare”. În același timp, atrage atenția pacienților care au probleme ca de fiecare dată să le reclame, pentru ca instituția pe care o reprezintă, prin corpul său de control, să le elucideze și să dispună în consecință. Ceea ce cu certitudine trebuie să știți este că nu era cazul să plătiți analizele care, în mod normal, sunt gratuite pentru orice asigurat, iar faptul că nu vi s-a dat chitanță spune multe despre medicul respectiv. Așadar, aveți posibilitatea să faceți o plângere scrisă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (Constanța, bulevardul Mamaia nr. 55-57, telefon 0241/545.573), urmând ca, în baza codului numeric personal al tatălui dumneavoastră, corpul de control să verifice pe lista cărui medic de familie a ajuns, fie dintr-o eroare, fie intenționat. Pe de altă parte, L. Antochi atrage atenția pacienților nemulțumiți că au tot dreptul să-și schimbe medicul de familie. Vânduți, legal, ca o marfă! Un alt cititor, R. Filiceanu - 43 ani, ne-a spus că a citit, întâmplător, pe internet, anunțuri de genul „Medic de familie, vând listă de pacienți...” la prețuri de la 4.000 - la 20.000 de euro, în funcție de numărul pacienților. Înțelege că și medicina de familie este o afacere ca toate celelalte și că un medic de familie poate să renunțe la ea dacă dorește, „dar chiar așa să se vândă cabinetul cu pacienți cu tot? Păi, pe ei nu-i întreabă nimeni dacă sunt de acord să-și dea sănătatea pe mâna unui necunoscut? Dar nu mă mai mir de nimic, atâta vreme cât trăim în România!”. Într-adevăr, Ordinul nr. 1322 din 2 noiembrie 2006, semnat de ministrul Sănătății, Gheorghe Eugen Nicolăescu, reglementează normele de stabilire și metodologia de preluare a unei astfel de activități - adică ansamblul format din infrastructura cabinetului medicului de familie, lista de pacienți, numit praxis de medicină de familie. El nu cuprinde însă nicio precizare privind informarea pacientului care va fi... vândut unui alt medic. La articolul 15, Ordinul în discuție stipulează următoarele: „Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, numai medicii confirmați în specialitatea medicină de familie pot prelua activitatea unui praxis de medicină de familie, în formele de organizare prevăzute de lege”, iar articolul 13 al aceluiași Ordin prevede că oferta de cesio-nare se poate publica în presa medicală și nemedicală centrală și locală sau poate fi făcută cunoscută prin orice alt mijloc de comunicare considerat oportun. „E prima oară când aud treaba asta - ne-a spus Lămâița Antochi. Sunt un pic indignată, nu pot să comentez acum, vă rog să mă lăsați să mă documentez”. Vom reveni în ziarul nostru de mâine.