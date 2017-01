Pacienţii bolnavi de cancer şi de diabet ar putea rămâne fără tratamente

Politică liberală

Pacienții bolnavi de cancer și de diabet ar putea rămâne fără tratamente

Ştire online publicată Joi, 24 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La o săptămână după introducerea softului noii liste de medicamente compensate, problemele persistă. În timp ce furnizorii așteaptă să se liniștească apele sau să apară vreo minune, anumite medicamente importante, cum ar fi insulina sau medicamentele pentru oncologie, se găsesc cu greu sau deloc. Reevaluarea listei de medicamente compensate ar fi trebuit să simplifice lucrurile și să stabilească odată pentru totdeauna varianta după care să lucreze toate farmaciile. Ca în orice demers, există și aspecte negative. Problemele au apărut din prima zi a introducerii noului soft. Deși situația s-a mai îmbunătățit pe parcurs, o parte din medicamente sunt încă blocate și, astfel, nu ajung la pacienții care au nevoie de ele. Furnizorii ridică din umeri: „S-a deblocat doar o parte din medicamente, dar unele lipsesc cu totul din stoc. Furnizorii ne-au zis că nu știu când se va rezolva”, ne-a spus Elena Mitrea, de la Farmacia Adonis. Blocarea medicamentelor îngreunează relația dintre reprezentanții farmaciilor și pacienți, aceștia din urmă fiind nevoiți să umble din farmacie în farmacie pentru a găsi ceea ce caută. În condițiile actuale, este singura soluție în cazul în care Ministerul Sănătății nu va găsi o modalitate de suplimentare a stocurilor. Unele medicamente au fost scoase de tot de pe liste Printre schimbările pe care le-a presupus actualizarea listei medicamentelor compensate se numără creșterea procentului de compensare a anumitor medicamente de la 50 la 90 %, introducerea de noi medicamente în listă. Tatiana Iftimie, de la Biofarm, ne-a explicat : „Au fost scoase de pe lista compensatelor Ampicilina injectabilă și Silimarina, deși în mod normal, acestea se compensează. Noi sperăm să fie o greșeală, se mai pot face astfel de greșeli.” Chiar dacă, până acum, probleme administrative ale farmaciilor sau crizele de ordin intern ale furnizorilor de medicamente nu au afectat în mod direct distribuirea medicamentelor către populație, în prezent, mai multe farmacii se confruntă cu o criză de medicamente. Casa Națională de Asigurări face 50-50 cu farmaciile Casa Națională de Asigurări de Sănătate asigură plata acestor medicamente la prețurile vechi, echivalente cu jumătate din prețurile actuale. „Noi eliberăm aceste medicamente gratis practic, dar acum, după ce am rămas cu ele pe stoc, suntem nevoiți să le vindem la prețurile actuale, adică la jumătate din cât erau înainte. Acest lucru înseamnă că noi avem astfel o gaură imensă, pierdem jumătate din ce am investit “ , se plânge farmacista de la Galenica. Insulina, medicament com-pensat 100 %, este aproape pe sfârșite în stocurile din farmacii. După cum am aflat de la Alexandra Inel, reprezentantul farmaciei Parthis, conform noilor liste, prețul ei s-a majorat. Indiferent de unde ar porni problema cu distribuirea corectă a acestor medicamente, reprezentanții farmaciilor arată cu degetul producătorii care nu mențin o relație amiabilă cu depozitele, totul transformându-se într-o fugă inutilă după vinovați. Cu răbdarea se trece marea După cum ne-a mărturisit și reprezentantul Galenica, tratative cu furnizorii s-au purtat, dar fără nici un rezultat. „I-am întrebat ce se întâmplă și au ridicat din umeri. Ne-au spus că se vor ocupa, dar așteaptă să se mai calmeze lucrurile cu cei de la conducere, de la minister probabil. Nu se știe, dar oricum nu este bine ceea ce se întâmplă acum”, a adăugat farmacista. În contrast, la Farmacia Helpnet nu există niciun fel de problemă cu stocurile de produse. Nu numai diabeticii se confruntă cu astfel de situații neplăcute, ci și pacienții bolnavi de cancer, ale căror medicamente, în unele locuri, lipsesc cu desăvârșire, iar în alte părți se găsesc la alte prețuri decât înainte, fapt care determină noi frustrări pentru farmaciștii constănțeni, nevoiți să suporte din buzunarul lor toate sumele suplimentare impuse de noua listă a medicamentelor așa zis compensate. Pacienții sunt cei care au de pierdut de pe urma conflictului dintre ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, și producătorii și distribuitori de medicamente. Criza de medicamente se face simțită la nivel național. Președintele Colegiului Farmaciștilor, Clara Popescu, a anunțat că medicamentele pentru cancer și diabet ar putea să dispară din farmacii. Andreea IACOB