Păcălit de chiriaş

Păcălit de chiriaș

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că escrocii sunt foarte atenți la amănunte, nelăsând nimic la voia întâmplării. Cu toate astea, aproape că nu este zi în care să nu aflăm de reținerea capilor a tot felul de rețele de infractori, arestați pentru tentative de înșelăciune, furt calificat, fals material în înscrisuri oficiale, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații etc. De regulă, victimele escrocheriilor, din ce în ce mai multe la număr, sunt considerate persoane credule. Înainte de a-și reproșa propria „naivitate“, Florin L. Tărcatu, din Constanța, după ce s-a lăsat „fraierit“ de astfel de persoane, dorește să atragă atenția că escrocii sunt mari maeștri ai prefăcătoriei. „Citesc ziarul dumneavoastră cu interes și mi-am zis că după ce am fost escrocat de niște oameni care chiar păreau cumsecade, am datoria de om să atrag atenția și altora ca atunci când semnează contracte să n-o facă așa ca mine. Mai mult decât atât, mama mi-a spus că este o obligație creștinească să procedez așa, mai ales că ne aflăm într-o perioadă de post și toți suntem datori cu semnale bune. Să vă spun ce am pățit: am un apartament liber, în Constanța, pe b-dul Tomis, la parter, pe care-l închiriez de peste zece ani, dar n-am avut niciodată probleme cu chiriașii, (au fost numai persoane fizice). Anul trecut, după ce chiriașul meu a plecat din Constanța și a eliberat apartamentul, un coleg de serviciu mi-a spus că știe el un patron care caută spațiu. M-am întâlnit cu el, ne-am înțeles la preț, a făcut contractul și trebuia să-l semnăm. Din cauză că nu era juristul acolo mi-a spus să merg în altă zi. M-am dus peste o săptămână, din nou nu era juristul, iar secretara mi-a spus că pot să-l semnez, ca să nu mai fac atâtea drumuri, și după ce-l semnează juristul o să mă sune ea să vin să iau și eu un exemplar. Văzând că nu mă sună nimeni, m-am dus din nou la firmă și am luat contractul (fusese semnat și înregistrat la Fisc), fără să mă mai uit pe el. Abia când am primit prima chirie am observat că am fost escrocat: în contract, pe fila a doua, în loc de 800 Euro chirie pe lună erau trecuți 600 Euro. Văzând că fac scandal, chiriașul mă face pe mine mincinos și mă acuză că m-am șmecherit , că vreau mai mulți bani, amenințându-mă că mă dă pe mâna poliției, cu contractul semnat de mine în mână. Am apelat la dumneavoastră pentru a afla cum să procedez ca să rezolv această problemă. Vă mulțumesc”. Dacă respectivul contract de închiriere ar fi fost semnat de părți pe toate filele sale, cu siguranță că o asemenea situație nu s-ar fi putut întâmpla – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Pentru rezolvarea acestei situații aveți două alternative: fie optați pentru o nouă rundă de negocieri cu chiriașul, pe tema măririi cuantumului chiriei la suma de 800 Euro, cum spuneți că v-ați înțeles la început, fie prin notificarea acestuia în vederea eliberării spațiului. Dacă, pe cale amiabilă, nu veți ajunge la rezultatul așteptat și nici nu renunțați la ideea de a obține suma inițială, puteți solicita rezilierea contractului în instanță. Vă dorim succes!