Ovidiu, oraşul care a renăscut din propria-i cenuşă

Ovidiu, orașul care a renăscut din propria-i cenușă

Ştire online publicată Miercuri, 09 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Orașul Ovidiu a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani datorită investițiilor masive în infrastructura localității, în proiecte imobiliare și în industria ușoară. Bugetul orașului a crescut din 2004 până în 2008 de aproape zece ori, iar pentru anul acesta primarul Ion Podaru spune că are în derulare proiecte de peste 30 milioane de lei. Ovidiu nu mai seamănă deloc cu micuțul orășel de acum cinci ani. Fața localității este cu totul schimbată. Trotuarele pavelate însoțesc drumul principal, construcții noi la tot pasul, curățenie, ordine publică. Primarul Ion Podaru spune că a luat localitatea de la zero în 1992, când nici măcar apă potabilă nu exista. În prezent, Ovidiu este orașul cu una dintre cele mai mari viteze de dezvoltare din județul Constanța. Buget de 10 ori mai mare față de 2004 „În ultimii patru ani, orașul a cunoscut un adevărat boom. Cred că a fost cea mai bună perioadă din istoria localității Ovidiu, iar o mare parte din merit îl au agenții economici. Ei au fost motorul dezvoltării deoarece au creat locuri de muncă, au adus importante sume de bani la bugetul local prin taxe și impozite. De la an la an s-a dublat suma colectată din im-pozitele pe salarii. Asta spune multe”, povestește primarul Ion Podaru. Edilul își amintește că, în 2004, când s-a întors primar după o pauză de opt ani, Ovidiu avea un buget local de 65 miliarde de lei vechi, iar acum, în 2008, are în vistierie peste 500 miliarde de lei. Culmea, deși este primar al partidului de guvernământ, PNL, Podaru recunoaște că nu a primit deloc fonduri de la Guvern. „Nu îmi place mie să stau și să mă căciulesc în fața lor, să mă milogesc pe la birouri. Tot ce am făcut, am făcut din surse proprii, din bani atrași la bugetul local”. Primarul spune că mari firme și-au deschis puncte de lucru la Ovidiu, dând exemplul societății Congaz, care și-a mutat, de curând, baza de producție aici. Partea bună pentru localnici a fost că, odată cu sosirea investitorilor în oraș, locurile de muncă s-au înmulțit, iar salariile au crescut considerabil. S-a ajuns ca, în scurt timp, localitatea să se confrunte cu un deficit de forță de muncă. „La noi, doar cine nu vrea nu muncește. Avem criză de forță de muncă. Toți agenții economici vin la primărie și caută forță de muncă. Noi nu îi putem ajuta deoarece nu mai există cereri de angajare depuse la noi”, spune primarul. 200 euro/mp de teren în Ovidiu În ultimii ani, orașul Ovidiu a cunoscut și o explozie a investițiilor în domeniul imobiliar. Astfel, s-a ajuns ca în momentul de față un metru pătrat de teren într-o zonă bună a localității să se vândă și cu 200 de euro. Mulți constănțeni au fugit de agitația și aglomerația din Constanța, construindu-și case în Ovidiu. În doar patru ani, au apărut noi cartiere rezidențiale, cu sute de case. „Se construiește foarte mult. Își fac oamenii case, vile. Și vânzarea de terenuri ne-a adus ceva bani, însă nu ne-a ajutat prea mult. A trebuit tot timpul să întoarcem acei bani în infrastructură, utilități pentru acele terenuri”, ne-a declarat primarul. Dar nu numai privații și-au făcut case în Ovidiu. Primăria a pus accent în acești ani pe mai multe programe privind construirea de locuințe pentru tineri. Pe lângă cele 158 de locuri de casă acordate tinerilor din oraș, administrația locală a mai construit 196 de apartamente, iar alte 47 de locuințe au fost făcute în parteneriat cu ANL. De asemenea, urmează să fie finalizat un alt proiect cu 65 de unități locative care vor fi acordate tinerilor pe credit ipotecar. „Nu prea mai avem noi terenuri, că am fi construit mai mult. Legea 18/1991 ne-a secătuit”, susține edilul Ion Podaru. Investiții de 30 milioane de lei pentru 2008 Primăria Ovidiu investește în prezent sume uriașe în infrastructura orașului. Cel mai mare proiect derulat de administrația locală se referă la schimbarea rețelei de alimentare cu apă în întreg orașul. Până în prezent, s-au investit peste 10 milioane de lei (100 miliarde lei vechi), iar lucrarea nu este decât la jumătate. „În peste 50% din străzile din Ovidiu avem rețea nouă de alimentare cu apă”, se laudă primarul. În paralele cu înlocuirea conductelor de apă, primăria trage canalizare și rețeaua de gaze. „Mergem în paralel cu toate. În doi ani de zile, întreg orașul va avea canalizare. Mai avem de lucru în cartierele noi. De aseme-nea, 95% din oraș este racordat la rețeaua de gaze. După ce terminăm cu toate astea, la sfârșit venim cu asfaltarea. Toate străzile, aleile, vor fi asfaltate, iar trotuarele vor fi acoperite, în tot orașul, cu pavele. Acum am pus pavele doar în centru, însă toți merită servicii egale. În doi ani de zile, Ovidiu nu va avea nici cea mai mică problemă de infrastructură sau de utilități”, ne-a declarat Podaru. De altfel, și bugetul localității este unul destul de generos, care poate susține toate proiectele de investiții. Primarul spune că are la dispoziție, pentru 2008, peste 30 milioane RON numai pentru investiții, iar până acum a angajat în lucrări aproape 10 milioane. Nazarcea, localitatea asistaților sociali Nu toate sunt însă așa de roz pentru administrația locală din Ovidiu. Primăria are ceva probleme cu localitatea Nazarcea, arondată administrativ orașului Ovidiu, unde cei mai mulți dintre localnici sunt asistați social. Satul Nazarcea a fost înființat pe vremea lui Ceaușescu cu oameni aduși expres pentru a face pomicultură și legumicultură. Cum imediat după revoluție nimic nu a mai mers în agricultură, acești oameni au rămas fără obiectul muncii. „Oamenii au meserii tradiționale: pomicultori, legumicultori, viticultori. Însă acum nimeni nu se mai ocupă cu așa ceva acolo. Nu mai au condiții. Așa că mulți dintre cei 1300 de localnici trăiesc doar din ajutoare sociale. Eu le-am dus acolo apă, curent, iluminat public, am făcut o școală ultramodernă. Nu puteam să-i părăsim. E rău că meseriile lor nu mai sunt căutate”, a precizat Podaru. Zonă de agrementpe Siutghiol, visul primarului Podaru Pentru noul mandat de primar, Ion Podaru își dorește să finalizeze actualele proiecte privind dezvoltarea infrastructurii și a utilităților. „Restul lucrurilor vor decurge de la sine. Investitorii vin acolo unde au condițiile optime pentru a-și dezvolta afacerile, iar la Ovidiu există toate condițiile”. Însă proiectul de suflet al edilului rămâne legat de lacul Siutghiol și turism. Podaru spune că cel mai mult și-ar dori să poată prelua o parte din cuva lacului pentru a face o zonă de agrement. „Mi-aș dori enorm să putem întoarce orașul cu fața la lac, să putem investi în turism. Am făcut un proiect cu Năvodari și Constanța pentru preluarea cuvei, fiindcă altfel nici nu mă pot apropia de lac. Avem acest potențial extraordinar și ar fi păcat să nu îl putem exploata”, este de părere primarul.