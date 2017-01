Oscarurile surprizelor

Marţi, 26 Februarie 2008.

După ce au stat vreme de câteva luni sub amenințarea grevei scenariștilor, Premiile Oscar au fost decernate duminică seara, în cadrul unei ceremonii fastuoase, la obișnuitul Kodak Theatre din Los Angeles. Cel mai bun film: „No Country for Old Men“ Cel mai bun actor: Daniel Day-Lewis Cea mai bună actriță: Marion Cotillard Cea mai bună regie: Ethan Coen, Joel Coen, „No Country for Old Men“ Cel mai bun actor într-un rol secundar: Javier Bardem, „No Country for Old Men“ Cea mai bună actriță într-un rol secundar: Tilda Swinton, „Michael Clayton“ Cel mai bun film străin: „The Counterfeiters“ Cel mai bun scenariu original: „Juno“ Cel mai bun scenariu adaptat: „No Country for Old Men“ Cele mai bune costume: „Elizabeth, The Golden Age“ Cel mai bun film de animație: „Ratatouille“ Cel mai bun documentar: „Taxi to the Dark Side“ Cel mai bun machiaj: „La vie en rose“ Cele mai bune efecte vizuale: „The Golden Compass“ Cea mai bună regie artistică: „Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street“ Cel mai bun scurtmetraj: „Le Mozart des Pickpockets (The Mozart of Pickpockets)“ Cel mai bun scurtme-traj de animație: „Peter & the Wolf“ Cel mai bun montaj de sunet: „Bourne Ultimatum“ Cel mai bun montaj: „Bourne Ultimatum“ Cea mai bună melodie dintr-un film: „Falling Slowly“, în „Once“ Cea mai bună cinematografie: „There Will Be Blood“ Cea mai bună coloană sonoră: „Atonement“ Cel mai bun scurt documentar: „Freeheld“