Oscar Beneş a scăpat de urmărirea penală

Oscar Beneș a scăpat de urmărirea penală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus neînceperea urmăririi penale față de Ioan Oscar Beneș, fostul directorul executiv al Casei Județene de Pensii, privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, neglijență în serviciu și deturnare de fonduri. Cercetările efectuate de procurori au avut în vedere plângerea penală depusă de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi Sociale, în care se menționa că acesta ar fi angajat nejustificat cheltuieli bugetare prin nerespectarea prevederilor legale. Atât cercetarea penală, cât și cea disciplinară privind aceleași fapte s-au desfășurat în același interval, deși, în mod normal, legea prevede că abaterea disciplinară se absoarbe în cea penală. Având în vedere aceste considerente, Oscar Beneș, prin avocatul Cornel Popescu, solicită magistraților de la Curtea de Apel Constanța, printr-o acțiune intentată împotriva Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi Sociale, constatarea nulității sau anularea, în parte, a deciziei prin care s-a dispus retrogradarea sa, considerând-o nelegală. Totodată, a fost amintită și hotărârea Curții de Apel Constanța prin care a fost anulată decizia de suspendare din funcția de director executiv a lui Beneș și faptul că pe 14 februarie 2008 a primit soluție de neîncepere a urmăririi penale. Ioan Oscar Beneș a dat în judecată Casa de Pensii și contestă decizia nr. 575/19.12.2007 prin care a fost retrogradat în funcția de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare 1, pe o perioadă de un an, cu menținerea drepturilor salariale, mai puțin indemnizația de conducere în procent de 50%. „Am fost cercetat disciplinar și penal pentru săvârșirea acelorași fapte constatate prin procesul-verbal din 16.06.2007, fapt ce contravine în mod flagrant legii. (...) Consider că în acest moment în care dosarul de cercetare penală nu a fost soluționat, în orice fel, sancțiunea ce mi s-a aplicat este una nelegală“, a afirmat Beneș prin avocatul Cornel Popescu. Mai mult, reclamantul consideră că sancționarea sa este nelegală pentru că pe parcursul cercetării disciplinare nu a fost audiată și persoana care a formulat sesizarea, respectiv Maria Câmpeanu, președinta CNPAS. Nu în ultimul rând, el susține că „descrierea faptelor este una generică și, cel puțin în parte, lipsită de suport legal, așa încât consider că decizia de sancționare a fost emisă cu încălcarea legii“. Ieri, reprezentanții CNPAS au cerut amânarea cauzei, în vederea pregătirii apărării. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 31 martie.