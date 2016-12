Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat nivelul alertei pandemice

Organizația Mondială a Sănătății a ridicat nivelul alertei pandemice

Vineri, 12 Iunie 2009

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care și-a reunit ieri comitetul de experți pentru a analiza situația gripei porcine, a ridicat nivelul de alertă pandemică la 6, a anunțat guvernul suedez, potrivit AFP. Nivelul 6 de alertă se activează atunci când sunt atinse două regiuni distincte în lume, cu focare autonome. Anunțarea pandemiei nu înseamnă însă că va crește rapid numărul de cazuri sau că virusul devine mai virulent, precizează Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății a confirmat până acum peste 27.700 de cazuri de gripă nouă în 74 de țări și 141 de decese. Mexicul are până acum 106 morți și 5.717 bolnavi, iar americanii 27 morți și 13.217 de cazuri confirmate. În Canada, auto-ritățile au anunțat până acum patru decese și peste 2.400 de îmbolnăviri. În Europa, Marea Britanie este țara cea mai afectată, cu 666 de oameni diagnosticați cu gripă nouă. Spania are 331 de cazuri confirmate, Italia, 50, iar Germania, 78. Bulgaria are până acum doar două cazuri, la fel ca Cehia. Grecia a raportat cinci cazuri, iar Turcia 10. Rusia a anunțat trei cazuri, însă a informat că doi dintre bolnavi s-au vindecat deja. În Australia, sunt însă peste 1.200 de bolnavi de gripă. În Asia, Japonia este țara cea mai afectată, cu 485 de cazuri confirmate, în timp ce autoritățile chineze au semnalat 142 de cazuri. Ridicarea nivelului de alertă la cel maxim (6), de pandemie de gripă porcină, nu presupune modificarea măsurilor de securitate sanitară, fiind vorba despre un indicator ce arată extinderea ariei de răspândire a bolii, și nu creșterea severității ei, au precizat reprezentanții OMS. Principala problemă legată de virusul A (H1N1) este, în acest moment, aceea că se transmite foarte repede de la om la om, susține Roman Prymula, membru al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), care este și președintele Comitetului Consultativ Central European pentru Vaccinuri. În România, au fost diagnosticate 11 persoane infectate cu virusul A(H1N1). Ministrul Sănătății, Ion Bazac, a declarat, aseară, că guvernul a aprobat un plan național de intervenție în cazul pandemiei. Obiectivul planului este stabilirea măsurilor de acțiune pentru protecția populației. Măsurile se vor aplica în funcție de evoluția pandemiei la nivel sectorial. Prefecții și autoritățile locale vor implementa planurile de organizare în situații de urgență a serviciilor publice la toate nivelurile. Potrivit ministrului Bazac, astăzi, se va reuni comitetul interministerial pentru situații de urgență și va analiza oportunitatea unor reglementări juridice specifice în funcție de situația epidemiologică și eficiența măsurilor implementate.