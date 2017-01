Orfanilor li s-au oferit doar slujbe pentru necalificaţi

La bursa locurilor de muncă,

Orfanilor li s-au oferit doar slujbe pentru necalificați

Tinerii din centrele de plasament care se pregătesc să părăsească sistemul au fost ajutați să-și găsească un loc de muncă în cadrul unui proiect al Protecției Copilului, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM). 30 de tineri au avut de ales din 55 de slujbe, oferite de cei opt agenți economici participanți la bursa locurilor de muncă. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) a organizat, ieri, în parteneriat cu AJOFM Constanța, bursa locurilor de muncă pentru tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului. Evenimentul a avut loc la sediul Centrului de Plasament „Ovidiu” și au participat 30 de tineri, care au avut de ales din 55 de locuri de muncă. Angajatorii au oferit o paletă redusă de locuri de muncă, cele mai multe posturi libere fiind de muncitor necalificat. Posturile oferite în cadrul bursei au fost de ambalator manual, confecționer articole hârtie, femeie de serviciu, manipulant mărfuri, spălător vehicule, agent comercial. Acțiunea a fost organizată în cadrul programului PHARE - Măsuri de Incluziune Socială pentru proiectul „Un viitor pentru fiecare”. „De la demararea proiectului au fost încheiate 12 contracte de muncă, dintre care nouă au reușit să-și păstreze locul de muncă”, a declarat Luminița Lungu, managerul proiectului. Disponibilizat, în căutarea unui job Deși locuiește cu chirie și a părăsit centrul de plasament, Cristian Manea a venit să se intereseze de un loc de muncă. „Am lucrat înainte la o fabrică de bere, pe 1.200 lei, însă au fost făcute disponibilizări și eu am fost dat afară”, ne povestește tânărul. A beneficiat de salarii compensatorii, mai exact de 6.000 lei, însă a plătit chiria în avans și și-a mai păstrat câțiva bănuți să supraviețuiască până își găsește un loc de muncă. „Am 24 de ani și mă gândesc că trebuie să-mi găsesc un loc de muncă”, ne spune Cristian Manea. Îi este greu să se descurce acum, la 24 de ani, după ce a părăsit sistemul, pentru că trebuie să-și poarte singur de grijă, însă este optimist. „Am specializare de bucătar-ospătar, doar că este o problemă: eu nu am lucrat în domeniu și, dacă vreau să mă angajez, nu pot, pentru că nu am experiență”, adaugă interlocutorul nostru. De oferta locurilor de muncă s-a interesat și Sabrie Regep, tânăr care locuiește la Centrul de Plasament „Ovidiu”. Are 22 de ani și lucrează la o spălătorie auto, dar dorește câștiguri mai mari. „Nu-mi convine salariul la spălătorie, 600 lei, acum e frig, e greu. Vreau un loc de muncă stabil, cu carte de muncă, serios, ca pe viitor să-mi pot face un credit în bancă pentru casă”, ne-a spus tânărul. Ofertă de muncă redusă Firma Palas Paper Marine angajează tineri pe care îi califică la locul de muncă. „Activitatea se va desfășura în trei schimburi, cu sâmbete și duminici libere. Calificarea se face la locul de muncă. Oferim, pentru început, salariul minim, cu posibilitatea de promovare. Avem o singură pretenție: dorința de a munci corect”, a precizat Alexandru Marinescu, președintele firmei. La bursa locurilor de muncă pentru tinerii peste 18 ani care au părăsit sau se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecția copilului, 18 tineri au fost selectați în vederea angajării, iar 11 au fost încadrați pe loc.