Week-endul cu cele mai multe spectacole la Constanța

Opt spectacole în trei zile

Niciodată nu au avut iubitorii de cultură un week-end mai aglomerat în spectacole. În timp ce teatrele locale ies la rampă cu piese din repertoriu, din toate genurile, în acest sfârșit de săptămână evoluează, la Constanța, și Teatrul „Fani Tardini“ din Galați și Teatrul Balșoi. Vineri - concert simfonic și comedii Vineri, 25 ianuarie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, este programat spectacolul „Hymnus”, de Gyorgy Schwaida, prezentat de Casa de Cultură Arad și Teatrul „Fani Tardini“ din Galați. Piesa a primit la festivalul Avignon „Off“ 2007 marele premiu „Coup de Coeur du club de la presse“. Produs inițial în limba franceză, după un text al autorului maghiar Gyorgy Schwajda, într-un program dedicat proiectelor de teatru francofon, „Hymnus“ îi are în distribuție pe Victoria Cociaș, Claudiu Bleonț, Liliana Lupan, Cristi Gheorghe, Gabi Velicu, Aurel Bâtcă și Vasile Dănilă. Regia este semnată de Radu Dinulescu, iar costumele de Sanda Mitache. Este vorba despre o „comedie sceptică în-tr-o ambianță euro-sceptică”, după cum se arată în prezentarea spectacolului, iar textul prezintă „un cuplu marginal - el, un alcoolic, ea, slabă de înger - la marginea societății. Vecinii, televiziunea, Crucea Roșie vor dori să-i ajute, dar pe măsură ce vor fi ajutați, se vor prăbuși mai tare”. Tot vineri, de la aceeași oră, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danosvki” are loc „Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră“, de Beethoven, dirijor -Răsvan Cernat, solist - Andrei Deleanu. Iar pe scena Teatrului de Stat Constanța, de la ora 18.30, este programată o nouă reprezentație a spectacolului „Livada de vișini“, comedie de A. P. Cehov, în regia lui Dan Vasile. Și tot vineri, în matineu, pentru cei mai mici spectatori, Teatrul pentru copii și Tineret Constanța prezintă, de la ora 10.30, „Motanul încălțat“, piesă adresată categoriei de vârstă 6 - 12 ani. Sâmbătă, vedeta e Teatrul Balșoi Deși biletele au costat între 100 și 250 de lei, mai mult de jumătate de sală a fost deja vândută pentru reprezentația de sâmbătă, 26 ianuarie, de la ora 19.30, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, a Teatrului de balet Balșoi, din Moscova. Dansatorii ruși, aflați într-un turneu național, vor prezenta „Spărgătorul de nuci“, prim soliști fiind Elena Andrienco și Alexandru Volcikov. De menționat faptul că același spectacol va fi jucat în luna februarie pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, de Teatrul de Operă și Balet din Kiev, cu prețuri la bilete mult mai mici. Tot sâmbătă, Teatrul de Stat Constanța prezintă, de la ora 18.30, comedia „Scaiul“, de Georges Feydeau. Duminică - operă și comedie Duminică, 27 ianuarie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ prezintă „Nunta lui Figaro“, cu soliștii Stefan Popov - București, Ionela Duma, Ionuț Pascu, Roxana Baceag, Claudia Codreanu, Constantin Acsinte, Magda Marcu, Ciprian Done ș.a. Dirijor - Radu Ciorei. Iar pe scena Teatrului de Stat, de la ora 18.30, are loc comedia polițistă „8 femei“, de Robert Thomas. În matineu, duminică, de la ora 11, Teatrul pentru copii și tineret prezintă spectacolul interactiv cu actori și păpuși „Magia circului“, adresat categoriei de vârstă 3 - 10 ani.