Opt romi au ocupat ilegal locuinţa unei femei din Marea Britanie

Opt romi au ocupat ilegal locuința unei femei din Marea Britanie

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Opt romi au ocupat ilegal casa unei femei din Leytonstone, Marea Britanie, neștiind că aceasta este chiar ofițer la Imigrări și au întâmpinat-o cu o sticlă de vin, în vreme ce femeile purtau hainele ei, relatează Mediafax.Julia High (55 de ani) a fost plecată trei zile de acasă, fiind anunțată de vecini că în locuința ei s-au stabilit ilegal mai multe persoane.Întorcându-se la locuința ei, femeia a găsit opt romi în casă, care insistau că au închiriat legal proprietatea, arătându-i chiar și un contract de închiriere.Romii, de origine română, au găsit în casă o sticlă de vin și au invitat-o pe proprietară să bea un pahar cu ei. Aceștia le spuseseră vecinilor că au închiriat casa de la fiul proprietarei.Totodată, femeile erau îmbrăcate în hainele proprietarei și cu toții se strânseseră în jurul mesei acesteia din sufragerie, unde mâncau din farfuriile ei și beau vin din paharele sale."Au spus că eram moartă și că fiul meu le-a închiriat casa. Sunt foarte vie, necăsătorită și nu am un fiu", a spus femeia, care este chiar ofițer la Imigrări.Romii au fost evacuați de autorități, însă casa femeii a rămas în condiții foarte proaste, după ce aceștia au produs pagube în bucătărie și în baie.De asemenea, când au plecat, romii i-au golit frigiderul și congelatorul, i-au luat o parte din haine, un computer și camere foto digitale.De atunci, romii au găsit o altă casă pe care s-o ocupe ilegal în oraș, profitând de faptul că proprietarul nu este acasă.Conform legislației britanice, cei mai mulți ocupanți ilegali nu pot fi puși sub acuzare dacă proprietarii caselor nu dovedesc faptul că aceștia au intrat prin efracție.