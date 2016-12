Opt din zece olandezi vor ca frontierele să rămână închise pentru români şi bulgari!

2

Tot noi suntem de vina!

Daca Romania ar putea sa-si expedieze in puscarii sau chiar prin tari indepartate pe toti banditii,indiferent de zonele lor sociale,nici nu ar mai fi fost nevoie ca romanii sa plece din tara. Lumea e ingrozita de romani,tocmai pentru ca de afara se vede limpede dezastrul de la noi si cu care noi ne-am obisnuit,crezand chiar ca asa trebuie sa fie,asa e normal,sa fim condusi de tupeisti cu legaturi in lumea interlopa,sa traim in mizerie sociala si chiar murdarie la propriu.Inspiram teama si scarba ,iar cei cativa romani valorosi ce muncesc afara, nu reusesc sa schimbe imaginea unei intregi tari.