Opozantul rus Boris Nemţov, asasinat. Washingtonul cere să se facă dreptate

Opozantul rus Boris Nemțov, asasinat. Washingtonul cere să se facă dreptate

Ştire online publicată Miercuri, 02 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite au cerut Rusiei să se facă lumină asupra asasinării, în urmă cu un an, a opozantului rus Boris Nemțov, Washingtonul exprimându-și îngrijorarea pentru faptul că Moscova reprimă „orice formă de disidență“, relatează AFP.„Lansăm un apel guvernului rus să facă în așa fel încât cei responsabili de asasinarea lui să fie deferiți justiției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, John Kirby.Mii de ruși au defilat, sâmbătă, la Moscova și Sankt Petersburg, pentru a marca prima aniversare a uciderii lui Boris Nemțov, ai cărui executanți au rămas neidentificați.John Kirby a adus un omagiu, într-un comunicat, faptului că opozantul rus în vârstă de 55 de ani, lovit de patru gloanțe în spate, pe 27 februarie 2015, la câțiva pași de Kremlin, „a acționat întreaga viață pentru a clădi o Rusie mai democratică și mai prosperă, inclusiv când a fost viceprim-ministru”.Asasinarea lui Boris Nemțov, cofondator la mișcării de opoziție RPR Parnas, a provocat consternare în întreaga Rusie și în străinătate. Calificând asasinatul o provocare deliberată, președintele rus Vladimir Putin a pus ancheta sub autoritatea sa directă.Cu toate că Moscova a arestat cinci suspecți, toți ceceni, ei afirmă că au făcut mărturisiri sub tortură.Relațiile dintre Statele Unite și Rusia s-au deteriorat puternic după 2012, nu doar din cauza crizelor internaționale, ca Siria sau Ucraina, dar și a spinosului dosar al drepturilor omului și libertăților publice.