ONU îşi prelungeşte mandatul în Irak

ONU își prelungește mandatul în Irak

Ştire online publicată Joi, 20 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Securitate al ONU a prelungit ieri cu un an, la cererea Guvernului de la Bagdad, mandatul Forței Multinaționale din Irak, aflate sub comandament american, relatează AFP. În rezoluția 1790, adoptată în unanimitate de cei 15 membri, Consiliul a prelungit cu un an, până în 31 decembrie 2008, mandatul Forței, subliniind că îi va putea pune capăt înainte de această dată, dacă Guvernul irakian o va cere. Rezoluția prevede că mandatul Forței va fi „reexaminat la cererea guvernului irakian sau în 15 iunie 2008". Consiliul a luat notă de scrisoare primită de la premierul irakian Nuri al-Maliki, datată 7 decembrie, în care acesta afirmă că cere „pentru ultima dată” Consiliului de Securitate reînnoirea mandatului Forței. În scrisoare, care a fost anexată rezoluției ONU, Maliki își exprimă intenția ca Guvernul său să își asume responsabilitatea completă pentru menținerea securității în țară.