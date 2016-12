OMS: Ebola a provocat moartea a 1.427 de persoane

Sâmbătă, 23 August 2014.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a numărat 2.615 cazuri de Ebola, dintre care 1.427 mortale, în patru țări din Africa de Vest, potrivit ultimului bilanț înregistrat la 20 august și publicat vineri, relatează Mediafax.ro.Precedentul bilanț, înregistrat la 18 august, anunța 2.473 de cazuri, dintre care 1.350 mortale.În numai două zile, la 19 și 20 august, s-au înregistrat 142 de noi cazuri de Ebola și 77 de decese suplimentare.Liberia rămâne țara cea mai afectată, cu 1.082 de cazuri (plus 110), dintre care 624 mortale (plus 48).În Guineea, există 28 de cazuri suplimentare, astfel încât numărul bolnavilor de Ebola a ajuns la 607. Numărul deceselor a crescut cu 10, ajungând astfel la 406.În Sierra Leone, există 910 cazuri (plus trei), în timp ce numărul deceselor s-a ridicat la 392 (plus 18).În Nigeria, epidemia a mai ucis o persoană. Bilanțul deceselor este de cinci și numărul cazurilor este de 16 (plus unul).La 8 august, OMS a decretat o urgență de sănătate publică la nivel mondial contra acestei epidemii de febră hemoragică fără precedent și a recomandat luarea unor măsuri de excepție în țările afectate.