Şomajul în Spania a atins un nou record

Șomajul în Spania a atins un nou record

Vineri, 25 Ianuarie 2013

Șomajul din Spania a atins un nou record în ultimele trei luni ale anului trecut, depășind 26 de procente, cu aproape șase milioane de șomeri, după ce guvernul aflat la putere de un an a introdus cele mai dure măsuri de austeritate din istoria democratică a țării, transmite Bloomberg. În trimestrul al treilea, rata șomajului era estimată la 25%. Institutul Național de Statistică de la Madrid indică cel mai ridicat număr de șomeri din 1976. Estimările oficiale sugerează prelungirea perioadei de stagnare alternată cu declin a economiei pentru cel de-al șaselea an consecutiv.„Guvernul a prognozat o contracție de 0,5% din PIB pentru acest an, estimare care pare deja mult prea optimistă. Anticipăm o scădere de 2,5%, deoarece factorii negativi din ultima perioadă persistă, în special situația groaznică de pe piața muncii”, comentează pentru Bloomberg Jonathan Loynes, economist șef la compania de consultanță Capital Economics, din Londra.Mai mult, Fondul Monetar Internațional a înrăutățit estimarea privind creșterea economică a Spaniei în 2013 de la -1,4% la -1,5%. De asemenea, Banca Centrală a anunțat că recesiunea s-a adâncit în tri-mestrul al patrulea al anului trecut din cauza măsurilor de austeritate.Guvernul condus de Mariano Rajoy a adoptat cinci programe de austeritate în cele 12 luni de când se află la putere, inclusiv creșterea taxelor pe consum, scăderea ajutoarelor de șomaj și a salariilor din sectorul public, însoțite de concedieri în rândul bugetarilor.