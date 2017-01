Oleg Danovski jr. cere daune de peste 65.000 de euro Operei Române, TVR-ului, dar şi Guvernului României

Din cauza încălcării drepturilor de autor privind creația tatălui

Oleg Danovski jr. cere daune de peste 65.000 de euro Operei Române, TVR-ului, dar și Guvernului României

Oleg Danovski jr. a deschis la Tribunalul București, patru noi procese pe Legea drepturilor de autor, din cauza difuzării unor titluri din creația coregrafului Oleg Danovski fără încheierea unor contracte prealabile cu moștenitorii legali ai maestrului. „Sunt patru procese în derulare și, din experiența celorlalte litigii pe care le-am avut și la Constanța, pot spune că vor mai dura încă un an cel puțin”, ne-a declarat Oleg Danovski jr. Un proces este intentat Televiziunii Române, deoarece a difuzat un material cu înregis-trări din creația lui Oleg Danovski fără un contract în prealabil. „Am cerut o expertiză contabilă pentru a determina costurile unui anumit segment dintr-o emisiune, într-un anumit timp al zilei, asta după ce solicitasem, inițial, 10% dintr-un calup de publicitate difuzat într-un anumit program. Însemna cam 3.000 de euro și am fost refuzat; drept urmare, am solicitat expertiză și am ajuns la sume mult mai mari”, ne-a declarat Danovski jr. Mai există alte două procese intentate Operei Române din București, pentru titlurile „Lacul lebedelor“ și „Coppelia”, aflate în repertoriul instituției până în mai 2007 și pentru care nu au existat documente clare privind drepturile de autor, ci doar un contract de cesiune. Daunele în cazul celor două titluri s-ar ridica „undeva la 2 miliarde de lei vechi”. Totodată, Oleg Danovski jr. a intentat un proces și Guvernului României, Artexim și Operei Române pentru că, în anul 2004, în cadrul Festivalului „George Enescu” - desfășurat sub auspiciile președinției și al Guvernului României, prim-solista Alina Cojocaru a interpretat din „Lacul lebedelor”. „Am solicitat daune de 60.000 de euro, nu numai pentru că s-au încălcat drepturile de autor, dar și pentru că spectacolul respectiv a fost prezentat ca aparținând coregrafiei clasice”, a explicat Danovski jr. Iar suma respectivă solicitată drept daune a fost stabilită în urma analizării costurilor biletelor la acest festival, între un milion și 3 milioane de lei vechi. Aceste procese deschise în capitală vin după alte patru deschise pe plan local, cu Teatrul de balet, indiferent cine s-a aflat la conducere. Am aflat că la Constanța lucrurile s-au aranjat: „Să zicem că da, suntem acum în legalitate”. Danovski jr. se consideră un deschizător de drumuri în ceea ce privește respectarea drepturilor de autor în România și spune că toate aceste procese sunt, de fapt, „o cale firească pentru respectarea drepturilor patrimoniale - titluri, creația propriu-zisă - și morale - păstrarea originalității creației. Nu banii sunt principala mea motivație”, a conchis Davovski jr.