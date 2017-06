Oficialii ruși s-ar fi lăudat că îl pot folosi pe Flynn ca să îl influențeze pe Trump

Sâmbătă, 20 Mai 2017

Oficialii rusi s-ar fi laudat in timpul campaniei prezidentiale ca au cultivat o relatie puternica cu fostul consilier al generalului Michael Flynn si credeau ca l-ar putea folosi pe acesta pentru a-l influenta pe Donald Trump si pe echipa sa, au declarat surse pentru CNN.Convorbirile se refereau la oficiali ai serviciilor americane, unii dintre ei actionand singuri pentru a limita impartasirea informatiile sensibile cu Flynn, care a fost ales sa fie consilierul pentru securitate nationala a lui Trump, au spus actuali si fosti oficiali guvernamentali."Aceasta a fost o alarma de incendiu inca de la inceput", a spus un fost oficial al administratiei Obama, referindu-se la modul in care vorbeau rusii cu Flynn.Un alt fost oficial a spus ca Flynn era vazut ca o potentiala problema de securitate nationala."Conversatiile surprinse de catre serviciile Statelor Unite indicau ca rusii il priveau pe Flynn ca pe un aliat", a spus sursa.Relatiile s-ar fi dezvoltat in 2016, cu luni inainte ca un telefon al lui Flynn sa fie interceptat in timp ce vorbea cu ambasadorul rus la Washington, Sergei Kislak.Acel telefon si faptul ca Flynn tot isi schimba povestea au dus in cele din urma la concedierea lui din calitatea de primul consilier de securitate al lui Trump, spun sursele. Cu toate acestea un oficial al Casei Albe sustine ca de fapt se va dovedi ca nu exista nicio legatura intre Rusia si campania prezidentiala."Suntem increzatori ca atunci cand aceste anchete vor fi incheiate nu vor exista dovezi de legaturi intre campanie si Rusia", a spus oficialul Casei Albe, potrivit hotnews.ro.