„Occupy Wall Street distruge locuri de muncă!”

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul orașului New York, Michael Bloomberg, a afirmat ieri că participanții la mișcarea Occupy Wall Street vizează sistemul financiar național și "încearcă să distrugă locurile de muncă ale oamenilor" din New York.Protestele declanșate la New York și aflate ieri în cea de-a 22-a zi, s-au extins și în alte orașe americane, cu un mesaj împotriva corporațiilor și a guvernului.Bloomberg a afirmat că sindicatele - ai căror membri s-au alăturat protestatarilor în ultima săptămână - depind de salarii "care vin din impozite plătite de oamenii pe care încearcă să-i defăimeze". El a recunoscut însă că rata de șomaj înregistrată la New York este "inacceptabil de mare".Declarațiile sale au fost criticate dur de Tyler Combelic, unul dintre purtătorii de cuvânt ai mișcării Occupy Wall Street, care a afirmat că Bloomberg "nu reprezintă cu adevărat toți locuitorii orașului". "Adevărul este că mii și mii dintre noi suntem pe stradă, iar el nu recunoaște că suntem o mișcare", a spus Combelic. "Trebuie să fim auziți de politicienii din New York", a adăugat el.