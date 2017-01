ŞOC ÎN EUROPA / Marea Britanie iese din UE. Britanicii au votat pentru BREXIT. REACŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN: "Nu este o criză"

1

Tot raul spre bine?

Aha ! E timpul ca sceleratii din conducerea Romaniei sa se gandeasca la romani,macar si pentru binele si confortul lor,al sceleratilor ! Cui I-a pasat ca niste oameni nu mai au cum sa supravietuiasca decat parasind tara,asta implicand drame? Da,romanii care muncesc cinstit in Anglia sunt de fapt romani izgoniti de regimurile din Romania,ei intretin pe cei ramasi inca cu sperante in tara si nu sunt considerati someri,adica ce p..a lor,se descurca si trebuie sa fie buni de votat cacaciosii care nu fac nimic decat sa se omoare intre ei pentru putere in folos propriu. Anglia se va descurca,e o putere economica cu traditie,acolo s-a infaptuit revolutia industriala,Romania?!!! Cand vom avea conducatori cu care sa nu ne fie rusine? Cand vom fi si noi la fel de demni ca britanicii in apararea locuitorilor Romaniei? Cand vom onora sangele eroilor morti degeaba ,adica doar pentru binele si bogatia unor tradatori de neam? Cand ne vom merita eroii cu care ne cacam pe noi ca suntem rude,ca le suntem urmasi? Nu,noi acum ne strofocam ca UE se clatina. Si ce? Insusi printul Charles se inclina in fata a ce a ramas din poporul adevarat Roman,noi nu suntem in stare,este ?!!! Ma bucur ca vor veni cei plecati sa scuture politrucii,sa vedeti ce va fi cand milioanele de romani buni se vor intoarce in tara condusa de japite!