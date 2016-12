Şoc în Europa: Germania vrea suveranitatea Greciei

Șoc în Europa: Germania vrea suveranitatea Greciei

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Germania dorește ca Grecia să abandoneze suveranitatea sa în materie de politică fiscală unui comisar european, înainte de a beneficia de un al doilea plan de asistență financiară, scrie în ediția sa de sâmbătă cotidianul Financial Times, care susține că a obținut o copie a unui document ce conține această propunere a Berlinului, transmite AFP.Potrivit cotidianului britanic, Financial Times, un comisar desemnat de miniștrii de Finanțe din zona euro ar urma să dispună de un drept de veto asupra deciziilor bugetare luate de guvernul grec.Dezvăluirea acestei informații survine cu două zile înaintea reuniunii liderilor europeni, care ar trebui să adopte un nou tratat bugetar european și în contextul negocierilor în desfășurare între guvernul de la Atena și creditorii săi privați pentru reducerea datoriei publice a Greciei cu 50%.„Consolidarea bugetului trebuie însoțită de o orientare strictă și de un sistem de control”, se mai menționează în textul prezentat de Financial Times și care ar fi fost trimis vineri de Germania celorlalte state din zona euro. „Având în vedere adaptarea sa dezamăgitoare până în prezent, Grecia trebuie să accepte o deplasare a suveranității sale bugetare către un organism european pentru o anumită perioadă”, consideră guvernul de la Berlin, potrivit acestui document.AFP notează că Germania și Franța au primit cu răceală apelurile, venite în special dinspre Comisia Europeană, pentru o contribuție suplimentară a creditorilor publici ai Greciei la reducerea datoriei acestei țări, suma avansată mergând până la 15 miliarde de euro.