Obiectivele turistice din România, văzute din afară: The Guardian recomandă locuri din ţară, inclusiv "monstruozităţi din era comunistă"

Obiectivele turistice din România, văzute din afară: The Guardian recomandă locuri din țară, inclusiv "monstruozități din era comunistă"

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Capitala este într-o etapă de dezvoltare, cu proiecte de modernizare prin investiții europene, dar se pot vizita și "palatul obscen de grandios al lui Ceaușescu și alte monstruozități din perioada comunistă, plus biserici medievale și mănăstiri", scrie The Guardian, citat de Mediafax.Cunoscuți și ca Alpii Transilvăneni, Carpații sunt perfecți pentru cățărare, excursii cu bicicleta sau schi. România nu duce lipsă nici de castele ca în povești. Peleș este cel mai opulent, iar Bran este casa legendarului Dracula. Hotelul de gheață, care este accesibil numai cu telecabina, are camerele, barul, restaurantul și biserica făcute exclusiv din gheață.Maramureșul este locul potrivit pentru o porție de viață rurală, cu biserici de lemn și sate pitorești, în timp ce Transilvania are câteva orașe medievale ce merită vizitate, precum Brașov, Sighișoara și frumosul Sibiu. Jurnaliștii britanici recomandă și mănăstirile din Bucovina, decorate cu fresce din secolele XV și XVI, care prezintă scene religioase.Delta Dunării merită de asemenea exploatată, aceasta fiind unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru a observa păsări.Recomandările cotidianului sunt incluse în articolul intitulat "The best Romania holiday ideas/ Cele mai bune idei de vacanță în România".