Obiceiuri şi superstiţii de Revelion

Obiceiuri și superstiții de Revelion

Anul nou, ca mai toate sărbătorile tradiționale, este un moment piperat din plin cu obiceiuri și superstiții de tot felul. Cunoașterea și respectarea acestora ar trebui să îi protejeze pe oameni de rele și să le aducă noroc în anul care vine. Nici o latură a vieții nu este lăsată descoperită: există obiceiuri privind viața sentimentală, la fel cum există obiceiuri privind norocul financiar sau muncile casnice. Unele obiceiuri și superstiții au de-a face pur și simplu cu „norocul” într-un sens foarte larg, ce să cuprindă tot ce se poate cuprinde. Așadar, la ce să fiți atent în ajunul Anului Nou și în zilele învecinate? În primul rând, să fiți atent la obiectul pe care îl țineți în mână la ora 24, sau pe care îl luați în mână imediat după intrarea în noul an. Acesta vă va determina întregul an. Dacă țineți de mână persoana iubită, veți avea noroc în dragoste tot anul. Dacă preferați paharul, veți avea un an plin de bucurii, iar dacă veți ține bani în mână, o veți duce bine financiar. Atenție, deci să nu țineți în mână o petardă, pentru că veți avea parte de un an cu mult zgomot și fum. De asemenea, să fiți atent, ca primul obiect pe care îl luați în mână să nu fie cuțitul cu care tăiați cozonacul, sau friptura, pentru că vă tăiați norocul. De altfel, în prima zi a anului ar fi bine să și foarfece, din același motiv. Ceea ce veți face în primele zile va determina ce veți face tot anul. E bine, de exemplu, să faceți ceva ce să aibă legătură cât de mică cu munca, pentru a vă merge bine la locul de muncă tot anul. De asemenea, este bine să lăsați ușa și geamurile deschise de Anul Nou. Să însemne asta că veți fi răcit tot anul? Superstițiile nu spun. Dar este obligatoriu să nu strănu-tați, ca de altfel este bine nici să nu plângeți sau să spargeți ceva. Deci nu vă supărați pe cei din casă și nu aruncați după ei cu nimic - cel puțin nu în aceste zile. Este bine să faceți mult zgomot la cumpăna dintre ani, deci țineți aproape clopoței, sau alte obiecte de genul acesta. Este noaptea din an în care vecinii nu pot să vă zică nimic. Scopul zgomotului ar fi acela să alunge duhurile rele. Probabil ar fi o idee bună, cu toată criza economică și financiară mondială, să se facă circ pe la bursele din lume, care au dus-o destul de prost anul acesta. În Parlament, pe de altă parte, nu e bine să sperii duhurile rele, pentru că va rămâne goală instituția tot anul, or cineva tot trebuie să facă legi. În ce privește banii, este bine să nu aveți buzunarele goale în noaptea de Revelion și să nu aveți datorii. Așa că fiți atent să aveți bani în buzunar, ca și în toate portofelele. Nu împrumutați bani și nu faceți datorii pe 1 ianuarie. În ce privește dragostea, spre deosebire de alte regiuni, unde, de Crăciun, îndrăgostiții se sărută sub vâsc, la români acest obicei e legat de Revelion. Prima persoană care vă bate la ușă, după ora 24, trebuie lăsată să intre. Dacă vreți să fiți sigur că veți fi primit într-o casă, acesta e momentul să faceți o vizită. Dacă prima persoană care vă calcă pragul este o femeie, vă va duce ghinion în anul care vine, dar dacă este bărbat, vă va aduce noroc. De asemenea, dacă persoana este blond-ă sau roșcată, nu e semn bun, dar dacă e brunetă, atunci totul e în ordine. Deci nu vă dați întâlnire cu blonde pentru noaptea de Revelion, decât dacă le vizitați dvs. Oricum, este bine ca prima persoană care deschide ușa casei să intre și nu să iasă. Așadar dacă vreți să vă dați musafirii afară, aveți grijă să fi intrat deja cineva în casă după ora 24. Nu aruncați nimic în prima zi a anului, nici măcar gunoiul, altfel vă aruncați norocul din casă. De asemenea, nu folosiți un limbaj colorat. Dar la asta e bine să fiți atent tot anul.