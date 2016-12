Obama, umilit de chinezi la summitul G20

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintelui Statelor Unite nu i s-a întins obișnuitul covor roșu la aterizare, ba, mai rău, nu s-a găsit pentru el o scară, astfel că a fost nevoit să se dea jos din Air Force One pe o ieșire de urgență.Vizita lui Barack Obama în China, unde a participat la summit-ul G20, a început sub cele mai proaste auspicii.Tuturor celorlalți lideri sosiți la Hangzhou li s-a întins covorul roșu de la scara avionului, fie că a fost vorba de Vladimir Putin, Angela Merkel, Recep Erdogan sau de premierul indian Narendra Modi, președintele brazilian Michel Temer sau de premierul australian Malcolm Turnbull. Însă liderul celei mai mari puteri a lumii a fost forțat să coboare din Air Force One printr-o ușă de urgență aflată în burta aparatului, după ce nicio scară nu a fost adusă lângă avionul său. Mai mult, președintele american a coborât pe pista aeroportului în plin conflict între membrii delegației sale și autoritățile chineze.Așa cum se întâmplă de obicei la astfel de evenimente, presa americană se afla sub una dintre aripile avionului, pentru a urmări coborârea pre-ședintelui. Acest lucru a provocat intervenția precipitată a serviciilor de securitate chineze.