Obama şi Clinton, aproape la egalitate

Obama și Clinton, aproape la egalitate

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Democrații Barack Obama și Hillary Clinton sunt aproape la egalitate în California, New Jersey și Missouri, cu două zile înainte de „Super Tuesday”, potrivit unui sondaj de opinie, publicat ieri. Obama are un ușor avantaj în California și este practic la egalitate cu Clinton în New Jersey și Missouri. „Se pare că vom avea o cursă serioasă între Clinton și Obama”, a declarat John Zogby. „Indiferent ce se va întâmpla, putem fi siguri că situația nu se va rezolva marți, pentru că rezultatele vor fi foarte strânse”, a spus el. În tabăra republicană, John McCain are un avantaj serios în fața lui Mitt Romney în New York, New Jersey și Missouri, dar avantajul dispare în California - 37% pentru Romney, 34% pentru McCain. „California ar putea fi ultimul stat al lui Romney. Dacă va câștiga acolo, nu se va întâmpla mare lucru, dar i-ar putea face pe republicanii care se opun lui McCain să spere că încă mai au o șansă de a-l opri”, a spus Zogby.